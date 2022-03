Vendere una casa è sempre un’operazione molto delicata e proprio per questo motivo non bisogna trascurare nemmeno il più piccolo dettaglio. Allo stesso tempo bisogna ricordarsi del fatto che è necessario avere molta pazienza, se si ha la necessità di vendere casa ad esempio per trasferirsi in un’altra città o in un appartamento con dimensioni maggiori.

Infatti il mercato immobiliare nel nostro Paese ha dovuto fare i conti, specialmente negli ultimi anni, con le conseguenze della crisi economica. Non sempre è quindi semplice riuscire a vendere un immobile nei tempi che si sperano. Per questo è fondamentale seguire alcuni consigli, per riuscire a proporre sul mercato un’abitazione.

Vendere da privato o con un’agenzia?

La prima cosa che bisogna fare è capire se si vuole vendere casa da privato o da agenzia.

Vendere casa da privato non è facile e se non si è sufficientemente esperti si possono commettere molti errori e correre alcuni rischi che la guida di Likecasa.it mette ben in evidenza.

E vogliamo insistere proprio su questo punto, perché è importante e può fare la differenza il fatto di vendere casa da privato o di affidarsi ad un operatore del settore.

È chiaro che, se si vuole vendere da privati, bisogna avere anche del tempo a disposizione per poter gestire tutte le fasi della compravendita, ma allo stesso tempo si può risparmiare perché non si paga la provvigione all’agenzia immobiliare.

In ogni caso anche affidarsi ad un’agenzia immobiliare è importante, perché si può ricevere un aiuto prezioso per tutto il lavoro che altrimenti dovremmo fare da soli, come la ricerca degli acquirenti e la pubblicizzazione della vendita.

La scelta è di tipo individuale, ma consigliamo sempre di valutare bene la situazione nel momento in cui si decide di mettere un annuncio sulla casa.

La possibilità di una ristrutturazione

Nel momento in cui si decide di vendere un immobile, si deve considerare anche la possibilità che si ha riguardo al poter fare magari una piccola ristrutturazione. Questo discorso vale soprattutto per le case un po’ datate, in cui sono evidenti i segni del tempo.

È importante poter procedere a rifare quei piccoli dettagli, oltre agli aspetti più evidenti, che un potenziale acquirente potrebbe notare quando viene a visitare la casa.

Ci sono molte cose infatti che possono piacere alle persone e a volte dare un tocco di stile non sarebbe affatto male, per conquistare di più il favore da parte degli acquirenti.

La preparazione dei documenti necessari

È importante poter badare ad avere a disposizione tutti i documenti necessari alla compravendita. Quindi il consiglio è quello di riuscire a fare delle ricerche accurate, in modo che poi al momento del rogito non manchi qualche documento importante.

Fra i documenti da preparare ci sono sicuramente le certificazioni energetiche, la pianta catastale, eventualmente anche documenti di carattere condominiale.

La preparazione dell’annuncio

Anche l’annuncio di vendita detiene una parte importante per quanto riguarda la possibilità di incontrare maggiormente il favore da parte degli acquirenti nella vendita della casa. Infatti è fondamentale poter descrivere un annuncio che attiri l’attenzione.

Il modo stesso in cui l’annuncio è scritto e le informazioni che esso riporta sono essenziali, perché il potenziale acquirente si faccia un’idea più precisa dell’affare che potrebbe concludere.

Si può decidere anche di pubblicare l’annuncio online, visto che sono molti i portali dedicati proprio a questo servizio. Una particolare attenzione va dedicata alle foto da inserire nell’annuncio. Infatti queste devono essere belle a vedersi, luminose, nitide, per dare una buona impressione e perché l’acquirente già dalle foto stesse possa farsi una prima idea da confermare nel momento in cui visiterà la casa.

Inoltre nell’annuncio di vendita è sempre bene calcolare il prezzo giusto, non esagerando, perché questo potrebbe scoraggiare alcuni, ma nemmeno tirando troppo in basso, per poter aprire una trattativa conveniente.