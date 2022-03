Il momento delle vacanze costituisce un’occasione davvero fondamentale per il relax e per il divertimento. È importante perciò creare tutte le condizioni perché si possano passare i periodi di vacanza senza pensare a diverse preoccupazioni. Ci sono delle regole in questo senso da seguire in maniera essenziale, anche nel caso in cui si soffra di alcune problematiche legate all’alimentazione. Per esempio c’è chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine. Se a casa ci si organizza al meglio per evitare situazioni di difficoltà, spesso in vacanza diventa più difficile riuscire a far fronte a questi problemi. Per cui si dovrebbe stare attenti a scegliere anche un hotel che garantisca la preparazione di cibi senza glutine.

I fattori importanti per un hotel per intolleranti al glutine

Fra gli hotel senza glutine possiamo ricordare per esempio l’Hotel Corallo a Rimini, che predispone tutte le condizioni per un’alimentazione sicura. Infatti ci sono molti fattori che vanno considerati quando si sceglie un hotel di questo tipo, volendo usufruire anche dei pasti direttamente nella struttura ricettiva.

È importante che un hotel che si dedica alla preparazione dei cibi senza glutine sia predisposto in modo tale da garantire la sicurezza nei minimi dettagli. Quindi per esempio non si deve trascurare nemmeno il momento della preparazione delle pietanze. Ecco perché un hotel per celiaci dovrebbe sempre possedere una doppia cucina e una doppia attrezzatura per la preparazione dei cibi.

Tutto ciò evita che ci siano possibili contaminazioni e quindi possibili conseguenze per chi non può mangiare cibi che contengono glutine.

Nella separazione degli spazi si devono possedere un forno, in frigorifero e una dispensa in cui cucinare e conservare separatamente i cibi con glutine e quelli che invece non ne hanno.

Anche la scelta dei cibi è molto importante, in modo che nel corso della stessa giornata si abbiano a disposizione alimenti di tutti i tipi, che possano soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti. Si possono preparare per esempio dei dolci e del pane senza glutine, che possono essere abbinati anche alle verdure e alla frutta, per un’offerta più variegata e soddisfacente.

La possibilità di non rinunciare al gusto

È errato sostenere, come fanno alcuni, che rinunciare al glutine significhi anche rinunciare al gusto. Infatti anche senza glutine si possono preparare delle pietanze molto particolari per soddisfare il palato.

Ci sono molte soluzioni alternative che possono fare la differenza anche per promuovere quella che potrebbe rientrare a tutti gli effetti nell’ambito di un’alimentazione sana. In questo senso è necessario che l’hotel che si occupa della preparazione di cibi senza glutine abbia a disposizione anche del personale competente e specializzato nella ricerca di alimenti senza glutine che comunque risultino ottimi dal punto di vista delle preferenze e del gusto.

L’hotel senza glutine dovrebbe mettere a disposizione cibi naturali e preparare delle pietanze che si situino all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata. È importante da questo punto di vista fornire una completa trasparenza sui cibi che vengono serviti durante i pasti. Per esempio i clienti dovrebbero essere sempre informati sulla preparazione e sugli ingredienti con cui sono realizzati i cibi che consumano in vacanza, tenendo sempre presente come il gusto abbia una parte fondamentale.

Ad esempio anche il pane senza glutine può essere gustoso, perché può essere preparato miscelando farine particolari che, non contenendo glutine, non mettono in pericolo la salute di chi è intollerante a questo elemento.

L’obiettivo può essere raggiunto anche rinunciando all’uso di additivi, di conservanti o di altri agenti chimici, per offrire un tipo di alimentazione più naturale, che è sempre fonte di benessere e che è apprezzata da tutti i clienti che scelgono una determinata struttura ricettiva per trascorrere le loro vacanze.