Sportello informazioni e ausilio ai cittadini ucraini in fuga dalle zone di guerra

E’ stato avviato uno sportello di primo accesso con lo scopo di fornire le prime risposte organizzative ai cittadini coinvolti a vario titolo nella situazione di emergenza (ad esempio cittadini ucraini in arrivo in fuga dalla guerra, ucraini già presenti sul territorio e coinvolti in percorsi di accoglienza di rifugiati, italiani residenti nel comune di Tortona e amministrazioni comunali del circondario coinvolti nei percorsi di accoglienza).



Il servizio avrà sede presso il palazzo comunale, piano terreno presso lo Sportello del cittadino e sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, fino a revoca o cessazione dell’emergenza. Saranno presenti anche mediatori linguistici e culturali di lingua ucraina per fornire la migliore risposta alle situazioni di necessità che si stanno determinando in questi giorni.

Dichiarazione di presenza – Comune di Tortona

I residenti nel territorio del Comune di Tortona che ospitano cittadini ucraini in fuga dalle zone di guerra sono tenuti a compilare la modulistica presente in questa pagina contenente tutte le necessarie informazioni.

Documenti

Prefettura di Alessandria

E’ stato predisposto dalla Prefettura di Alessandria un modulo per la raccolta delle informazioni personali di chi si trova sul territorio, reperibile alla pagina

http://www.prefettura.it/alessandria/contenuti/Accoglienza_cittadini_provenienti_dall_ucraina-13361997.htm

I dati sono essenziali per l’avvio delle procedure di riconoscimento e l’avvio delle attività sanitarie e di assistenza.

Nel caso le situazioni di ospitalità dovessero protrarsi e risultare difficoltose dal punto di vista economico, gli interessati potranno transitare nel sistema CAS, gestito dalla Prefettura.

In caso di modifica della situazione personale, gli interessati sono comunque tenuti a ricompilare il modulo, selezionando l’opzione “variazione”.

Questura di Alessandria

Informazioni generali

Per quanto concerne la posizione degli stranieri UCRAINI presenti sul territorio nazionale, si rappresenta come, essendo l’UCRAINA uno Stato in regime di esenzione visto per permessi brevi, nei primi 90 giorni non esistono particolari urgenze in merito alla formalizzazione della presenza sul territorio nazionale, fatto salvo le prescrizioni in ordine alla Dichiarazione di Presenza che viene comunque assolta tramite Dichiarazione di Ospitalità.

Esclusivamente per l’Emergenza in atto che riguarda i cittadini ucraini, compilata la dichiarazione di ospitalità che verrà trasmessa all’Ufficio Immigrazione della Questura dal Comune di residenza, si riceverà un SMS al numero di cellulare rilasciato, che riporterà la data e l’orario specifico di convocazione presso la Questura.



Fra gli allegati in questo sito è presente anche una Dichiarazione di Notorietà nella quale si indicano alcuni dati utili alla valutazione preventiva della migliore tipologia di Permesso di Soggiorno da rilasciare alla persona (Ricongiungimento familiare, Cure Mediche, Minore Età per Minori Stranieri Non Accompagnati ecc., ovvero, qualora non sussista la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno convenzionali, il rilascio di un Permesso di soggiorno per Protezione Speciale.



N.B. tale documento verrà rilasciato a seguito di ratifica con D.P.C.M. della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio Europeo datata 04.03.2022.

Questura di Alessandria – Informazioni di carattere sanitario

Per quanto attiene ulteriori necessità in ordine al profilo sanitario si potrà inoltre fare riferimento al Call Center della Regione Piemonte tramite telefono 116117 o al numero 0131.307.822 ovvero al recapito e-mail rientriestero@aslal.it al fine di provvedere con la profilassi di contenimento del rischio di diffusione pandemica CoVID-19 che, allo stato attuale, secondo l’Ordinanza 873 del Dipartimento della Protezione Civile data 6 marzo 2022, prevedono un tempestivo tampone ed auto-sorveglianza nei 5 giorni successivi all’ingresso sul territorio nazionale.



L’assistenza sanitaria, precedentemente al rilascio del Permesso di Soggiorno previsto sarà comunque garantita mediante codice Straniero Temporaneamente Presente rilasciato dall’ASL AL mediante i canali sopra riportati.

Indicazioni importanti per l’accoglienza dei minori

Alla pagina www.anci.piemonte.it/ucraina-importanti-indicazioni-per-laccoglienza-dei-minori sono reperibili le informazioni per l’accoglienza di minori. Indicazioni del Tribunale per i minorenni sull’accoglienza dei minori non accompagnati.

Questura di Alessandria – Informazioni e contatti

Ufficio Immigrazione

tel. 0131.310.652

e-mail: immigrazione.al@poliziadistato.it

L’accesso all’Ufficio Immigrazione avverrà esclusivamente seguendo gli orari di calendarizzazione pertanto presenze premature prima di 15 minuti oltre che essere inutili, al fine di mantenere adeguati profili sanitari non saranno consentite.



Per esigenze particolari si sollecita l’utilizzo del canale di contatto telematico tramite recapito email immigrazione.al@poliziadistato.it, da non utilizzarsi per integrazioni documentali richieste alle pratiche istruite che devono essere prodotte in originale mediante recapito Lettera Raccomandata RR indirizzata alla Questura di Alessandria Ufficio Immigrazione corso Lamarmora 71 Alessandria oppure inoltrate tramite Studi Legali o Patronati convenzionati ovvero mediante consegna diretta esclusivamente previo appuntamento espresso da concordarsi via email o CALL CENTER telefonico 0131.310652 raggiungibile con orario esteso a tutti i giorni lavorativi dalle 12.30 alle 13.30 (al di fuori di detti orari la linea risulterà libera ma senza nessuna risposta dall’operatore mentre durante l’orario, qualora l’operatore risulti impegnato, la comunicazione risulterà occupata interrompendo la chiamata).



Ogni email su questo recapito, necessariamente deve essere corredata di una copia del passaporto e recapito cellulare del richiedente, ai fini di comprovare l’identitià dell’interlocutore e la titolarità ad accedere ai dati sensibili richiesti.

La reiterazione incondizionata delle richieste già evase verrà ritenuta spamming inserendo il recapito email del richiedente nella black list. Si prega di non rispondere alle domande evase con ringraziamenti o altro che, benchè graditi, di fatto inficiano l’operatività del servizio di counselling.

Regione Piemonte

Informazioni generali

E’ attivo da martedì 22 marzo il numero del Call Center regionale dedicato alle informazioni per i rifugiati ucraini in Piemonte.



Il numero è 011.4326700 ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00.

Otto operatori di madrelingua ucraina rispondono alle richieste di informazioni e approfondimenti da parte dei profughi e delle famiglie che li accolgono.

Vaccinazione anti COVID-19

I cittadini ucraini non ancora vaccinati possono aderire alla vaccinazione anti-Covid attraverso il portale ilpiemontetivaccina.it, dove è attiva in primo piano una specifica sezione in lingua ucraina.



Possono indicare i propri dati sul portale il ilpiemontetivaccina.it per essere contattati e ricevere tutte le informazioni necessarie anche coloro che sono già vaccinati, ma non sono in possesso della relativa documentazione, oppure coloro che sono vaccinati con un vaccino non autorizzato dall’Agenzia europea per il farmaco (EMA).

Per disponibilità alloggi e ulteriori informazioni

La Regione Piemonte ha istituito un Coordinamento regionale per l’emergenza profughi.



Per conoscere tutte le iniziative della Regione Piemonte a sostegno dell’Ucraina, garantire la disponibilità di alloggi e reperire ulteriori informazioni, consultare la pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-per-lucraina



Negli allegati alla presente pagina, sono disponibili tutte le informazioni in lingua italiana, inglese e ucraina.

E’ disponibile una scheda riepilogativa contenente tutte le informazioni aggiornate.

ASL – AL

Profilassi sanitaria anti-Covid per ucraini in Italia

Tutte le persone provenienti dall’Ucraina devono sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare entro 48 ore o in ogni caso al più presto.

Per consentirlo la Regione Piemonte ha previsto un accesso diretto con percorsi dedicati negli hotspot del territorio.

Nei cinque giorni successivi al tampone è necessario rispettare l’auto-sorveglianza e indossare la mascherina FFP2.

In caso di comparsa di sintomi va informata l’azienda sanitaria locale ASL dott. Orazio Barresi 0131.307.822 o scrivendo a rientriestero@aslal .it

Scuole

Inserimento studenti in obbligo scolastico

Indicazioni sull’inserimento nelle scuole dei minori in obbligo scolastico (sotto i 16 anni) presenti sul territorio.

Corsi di lingua per adulti

Il Centro Provinciale di Istruzione Adulti (CPIA) realizza corsi di apprendimento della lingua italiana dedicati ai cittadini ucraini presenti sul Territorio.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria del CPIA al numero telefonico 0143 746839 oppure allo Sportello Informazioni dedicato ai cittadini ucraini in fuga dalle zone di guerra, attivo il martedì e giovedi dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per poter accedere ai corsi è necessario avere compiuto 16 anni (o essere nell’anno di compimento).



I corsi si svolgono presso la sede distaccata di Tortona, Via Bonavoglia (zona Dellepiane).

Per iscriversi è possibile recarsi personalmente alla sede sopra indicata il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 oppure il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 muniti dei documenti in possesso e/o accompagnati dalla persona ospitante.

Ricerca volontari per attività di mediazione linguistica

In risposta all’attuale situazione di emergenza determinata dalla guerra in Ucraina, l’Amministrazione Comunale di Tortona sta organizzando un servizio di mediazione linguistica per affiancare lo sportello informativo dedicato ai profughi ucraini sul territorio, di prossima attivazione.

Tutti coloro che hanno intenzione di prestare la propria attività, in volontariato, per azioni di mediazione linguistica, possono inviare la disponibilità inviando una mail all’indirizzo tortonasolidale@comune.tortona.al.it

E’ sufficiente una buona conoscenza verbale delle lingue italiana e ucraina. E’ anche possibile presentare la propria disponibilità se in possesso di conoscenze verbali di lingua russa.



Nella mail vanno indicati i seguenti dati:

– cognome, nome

– data di nascita

– indirizzo e-mail

– numero di cellulare o altro recapito

– livello di conoscenza della lingua italiana

– livello di conoscenza della lingua ucraina (o russa)

L'Amministrazione ringrazia già da ora chi vorrà partecipare a questo importante progetto umanitario in un momento di grave crisi internazionale.