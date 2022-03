E’ deceduto ieri all’età di 87 anni, alla residenza Leandro Lisino, dove si trovava, Mario Colondri. Chi scrive lo conosceva personalmente.

Chi ha i capelli bianchi si ricorda molto bene lui come se lo ricordano i tanti calciatori ed ex, allenatori, cronisti e appassionati di calcio provinciale che lo hanno conosciuto. Mario Colondri, nella sua lunga carriera, ha giocato nel ruolo di centrocampista soprattutto nel Derthona in serie D ma anche nell’Alessandria in B.

Nato a Chiavari il 22 febbraio 1935, prelevato dalla Sammargaritese era stato uno degli idoli del Sestri levante, fino all’età di 24 anni quando è passato al Derthona dove ha militato per tati anni con due campionati al Pordenone tra il 1961 e 63 e poi nell’Alessandria in serie B nel 62/63 per poi ritornare al Derthona dove ha giocato ben 7 campionati consecutivi fino alla promozione in serie C. Poi è passato alla Viguzzolese dove è stato anche allenatore.

I “ragazzi” del 1984 hanno voluto ricordarlo con un commovente manifesto funebre ricordando i valori umani e sportivi che lo hanno contraddistinto.

Chi scrive ha conosciuto Mario Colondri sotto un’altra veste: come noto il calciatore semi professionista com’era lui non consente di arricchirsi e men che meno tanti anni fa, per cui una volta smesso il ruolo del calciatore, Mario era stato assunto ai Monopoli di Stato. lavorava come manovratore al deposito tabacchi greggi di Tortona e nel tempo libero faceva l’allenatore. Io avevo 21 anni era stato appena assunto e ho lavorato con lui per molto tempo anche se in reparti diversi.

Era un tifoso sfegatato della Sampdoria, ma soprattutto quello che mi ha colpito di lui era l’allegria che metteva sempre in ogni cosa che faceva: mai triste, mai imbronciato sempre affabile con tutti. Era una gran brava persone e credo fosse molto soddisfatto della vita che era riuscito a fare. Amava il calcio che per lui era un puro divertimento e non un lavoro e si era accontentato di quello che era riuscito ad avere, che non era poco.

Oggi c’è stato il Rosario mentre domani, venerdì 25 marzo alle 10,45 presso il Santuario della madonna della Guardia è previsto il funerale.

Ringraziamo il sito Noi siamo il Derthona (https://www.nsderthona.org/) per la concessione delle immagini.