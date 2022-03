Domenica 27 marzo torna a Bordighera la tradizionale Fiera delle Anime, sospesa negli ultimi due anni per l’emergenza sanitaria.

La Spianata del Capo, il piazzale Otto Luoghi e via Garnier diventeranno teatro di una grande festa con bancarelle, street food ed il mercato dell’antiquariato nel centro storico; pensati per i più piccoli – ma non solo – i “giochi di una volta”, la fattoria didattica con gli animali, il trucca bimbi e tanta animazione. Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per la musica, con il concerto itinerante della Banda di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera.

“Finalmente l’appuntamento con la Fiera delle Anime, con una formula che riprende la tradizione e l’arricchisce con nuovi ingredienti di svago ed intrattenimento.” commenta l’Assessore al Commercio ed alle Manifestazioni Melina Rodà. “E’ un bel segnale di ripresa e una opportunità importante non solo per il commercio, ma anche per quel turismo di prossimità che sceglie di andare alla scoperta delle località vicine. Inoltre, dopo la festa che abbiamo organizzato per il Carnevale, abbiamo voluto progettare una Fiera delle Anime che in parte fosse dedicata ai bimbi e questo mi rende particolarmente felice.”

In occasione della manifestazione, con ordinanza del Comandante della Polizia Locale è stato istituito per la giornata domenica 27 marzo, dalle ore 5.00 alle ore 19.30, il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i partecipanti alla Fiera delle Anime:

– sull’intero piazzale Otto Luoghi e sulla spianata del Capo;

– in via al Capo, via Garnier (su ambo i lati dal civico 2 al civico 22) e nel tratto di strada tra piazzale Otto Luoghi e la Casa Comunale.

E’ stato inoltre disposto un senso unico per l’accesso alla zona ZTL, escluso i partecipanti alla Fiera, con il seguente percorso: via Circonvallazione, via al Capo, spianata del Capo, via Francesco Rossi.

Su tutta l’area adibita alla manifestazione sarà necessario l’utilizzo delle mascherine, con l’esclusione dei minori di 6 anni, e il possesso del Green Pass rafforzato, con l’esclusione dei minori fino a 12 anni.