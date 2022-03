Finalmente anche Castelletto Monferrato si distingue per i suoi prodotti enogastronomici con la certificazione

DE.CO. “Denominazione di comunale di Origine” – annuncia il Sindaco Gianluca Colletti.

Sabato 26 febbraio u.s. alle ore 10:30 si è riunita la Commissione comunale per la Certificazione dei Prodotti

DE.CO. del Comune di Castelletto Monferrato, che a seguito delle richieste ricevute ha deliberato il

riconoscimento di due importanti prodotti enogastronomici castellettesi quali la “Lasagna di Zucca” e il

Biscotto di Giardinetto “Crumiro”.

Entrambi i prodotti – commenta il Sindaco – sono parte integrante delle nostre tradizioni monferrine, legate

alla storica presenza di eccellenze ortofrutticole e cerealicole nel nostro territorio. Con la DE.CO. diamo

finalmente il giusto valore a degli importanti prodotti che possono entrare a far parte di tutte le eccellenze

enogastronomiche del nostro territorio UNESCO, ricercati non solo dalla popolazione autoctona ma in

maniera particolare dai turisti che amano l’autenticità del nostro territorio, le tradizioni, la storia e i prodotti

biologici a chilometro zero.

Le prime due certificazioni DE.CO. sono dedicate alla “Lasagna di Zucca”, pietanza proposta dalla Pro Loco di

Castelletto Monferrato nella sua ormai ricorrente Sagra della Zucca (ultimo weekend di agosto) , e al Biscotto

di Giardinetto “Crumiro” prodotto dalla pasticceria “Il Giardinetto dei Sapori” di Sara Rogna, la quale ha avuto

l’importante capacità di far rinascere un prodotto dei primi anni del ‘900 che ad allora veniva preparato dalle

donne della frazione Giardinetto.

Inoltre i dati relativi alle presenze sul nostro territorio sono incoraggianti, abbiamo visitatori non solo dal

Piemonte, bensì dalla Liguria, Lombardia, Francia e Svizzera, i quali visitando il sito Unesco Langhe-Roero e

Monferrato si avvicinano ai nostri prodotti come accaduto più volte per la lasagna di zucca. Nel periodo della

pandemia dove le sagre si svolgevano con la modalità “take away”, abbiamo avuto richieste sia dal milanese

che dal genovese per poter ritirare la nostra delizia.

Con i nostri prodotti DE.CO. – conclude il Sindaco – ci posizioniamo significativamente all’interno del comparto

turistico UNESCO del Monferrato, con questo provvedimento abbiamo la possibilità di promuovere al meglio

il nostro territorio, che oltre ai sui prodotti enogastronomici di eccellenza, presenta paesaggi mozzafiato,

sentieri escursionistici adatti a tutte le età e innumerevoli possibilità di esperienze turistiche ad oggi molto

ricercate. Il prossimo obiettivo sarà quello di riscoprire la tradizione del Tartufo Bianco e della Nocciola,

anch’essi presenti da sempre sul nostro territorio.

