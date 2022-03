Dopo il successo della prima edizione di “Proteggi te stessa e il tuo bambino” che ha visto vaccinare contro il Covid-19 60 mamme in un giorno e che ha fatto da apripista alle analoghe iniziative promosse dalla Regione Piemonte, il 6 marzo torna il Vax Day presso gli ambulatori del reparto di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Dalle ore 9 alle ore 17 sarà quindi possibile fare il vaccino per tutte le future mamme al 2° e 3° trimestre di gravidanza o neomamme ancora nel periodo di allattamento. Per accedere agli ambulatori predisposti per l’occasione occorre prenotarsi al numero 0131-206343 telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare le donne alla protezione contro il Covid-19, oltre a essere supportata a livello regionale, si inserisce all’interno della rassegna di eventi di Marzo Donna 2022 “62 volte a proposito di donne” organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Alessandria e dalle Associazioni e Organizzazioni presenti in Consulta Pari Opportunità, insieme a diversi partner del territorio tra cui proprio l’Ospedale di Alessandria.

Si ricorda che il Vax Day si pone in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2 per le donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza e per le donne che allattano.