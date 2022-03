Il Servizio Informagiovani gestito da ASM Costruire Insieme, all’interno del progetto Effe propone il percorso TRAL (Tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro). Si tratta di un laboratorio di gruppo suddiviso in 3 appuntamenti di 3 ore che si svolgeranno con il seguente calendario: il 7, 12 e 21 aprile dalle 15:00 alle 18:00 presso il Centro Giovani Pittaluga di via Cavour, messo a disposizione dal Comune di Alessandria.

Il percorso ha il fine di fornire ai partecipanti utili strumenti (curriculum, lettera di presentazione, profilo LinkedIn) per muoversi in un mercato del lavoro sempre più complesso e influenzato da dinamiche non sempre facili da decifrare. Con l’utilizzo della media-education, role-plaining e altri metodi partecipativi, le orientatrici dell’Informagiovani guideranno i partecipanti in un percorso che va dalla definizione del proprio obiettivo professionale, all’analisi dei contesti lavorativi fino all’esperienze di colloquio simulato. Il laboratorio fornirà quindi gli strumenti per una pianificazione della ricerca del lavoro attraverso i canali più efficaci e un orientamento all’attitudine proattiva. Un’attenzione specifica verrà riservata alla “ricerca del lavoro ai tempi del virus”, per analizzare le dinamiche del colloquio virtuale, dell’importanza della propria immagine on line, nonché alle nuove regole di comportamento sociale. Il TRAL, per coloro che cercano lavoro è uno degli strumenti che l’Informagiovani ha proposto negli ultimi anni ottenendo un consenso diffuso e sempre crescente. Il percorso è condotto dalle orientatrici Informagiovani, formatrici e esperte di ricerca attiva del lavoro ed è rivolto a donne e giovani in cerca di occupazione.

Per partecipare all’iniziativa non è prevista alcuna quota d’iscrizione. I posti disponibili sono 15 e si accede con Green Pass Rafforzato, salvo modifiche di legge. Le iscrizioni verranno accolte in ordine d’arrivo dando la priorità a donne in cerca di occupazione e giovani under 35. È necessario compilare il form d’iscrizione al seguente link https://www.informagiovani.al.it/in-dipendenti-e-partecipazione-2-0-2-progetti-tante-iniziative/ entro il 31 marzo 2022.

Per informazioni l’Informagiovani è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00; numero verde 800116667; WhatsApp 3499399690; Facebook Informagiovani Alessandria. Il progetto Effe – promosso dall’Associazione Don Angelo Campora e dall’APS Colibrì, selezionato e sostenuto dalla Fondazione Social – Bando 2021, ha come obiettivo promuovere la libertà, l’autodeterminazione e l’autonomia delle donne in situazione di fragilità sociale, sostenendole e accompagnandole nel superamento delle difficoltà del quotidiano ma soprattutto attivandole nell’inserimento o reinserimento lavorativo. Il progetto verte essenzialmente su alcune aree di intervento: la formazione, il lavoro, la rete di comunità e le attività saranno realizzate dal 1/3/22 al 30/9/23. Partner del progetto sono: cooperativa Semidisenape, S.A.O.M.S. di Capriata d’Orba, CGIL di Alessandria, Radiogold, Comune di Alessandria, Cissaca, ASLAL – SerD, APS Cambalache, Global Thinking Foundation, Informagiovani ASM Costruire Insieme, Associazione Cultura e Sviluppo. Per maggiori informazioni sul progetto: associazionecampora@gmail.com oppure colibriassociazione.al@gmail.com