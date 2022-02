Valorizzare la città attraverso alcune delle sue eccellenze con le opere d’arte che tanti pittori locali hanno donato al Comune di Tortona.

Questo uno degli obiettivi della mostra “Ritratti, autoritratti, figure – Donazioni in mostra delle Civiche Raccolte d’Arte” inaugurata oggi pomeriggio, sabato 19 febbraio, a Palazzo Guidobono dal Sindaco Federico Chiodi, con la partecipazione dell’assessore alla cultura Fabio Morreale e del presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo.

Il primo cittadino ha ringraziato tutti agli artisti che specie di recente, hanno voluto donare alcuni loro dipinti al Comune di Tortona che sono andati ad arricchire la Pinacoteca comunale costituita da oltre 350 opere alcune delle quali esposte in maniera permanente nelle sale al primo piano di palazzo Guidobono. Opere apparta ente alla Pinacoteca civica di grande pregio e di alcuni dei maggiori pittori Tortonesi come Angelo Barabino, Cesare Saccaggi e Mario Patri.

Fabio Morreale ha sottolineato l’importanza delle donazioni che rappresentano anche un modo per conoscere l’arte tortonese e valorizzarla. Numerose le personalità presenti alla rassegna fra cui il presidente della Pro Iulia Dertona Ottavio Pilotti, l’ex sindaco Gianluca Bardone e l’ex assessore alla cultura Marcella Graziano oltre a numerosi artisti e personalità locali, per quello che non è stato solo un momento culturale ma quasi un’anteprima del futuro che tutti speriamo, cioé un ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia.

A Tortona, come in tutto il mondo c’è la voglia di partecipare ad eventi come questo e poco importa se con mascherina o meno: la città ha bisogno di manifestazioni così per tornare alla socialità che in questo periodo si è sempre più diradata e la Giunta guidata da Chiodi e Morreale sta raccogliendo l’invito: due rassegne sono già visitabili (oltre a questa c’è la mostra nelle sale della Biblioteca) e si sta già preparando il programma per la Festa Patronale di Santa Croce che si spera possa tornare ad essere come quella del 2019 o quanto meno molto simile.

“Ritratti, autoritratti, figure – Donazioni in mostra delle Civiche Raccolte d’Arte” intanto è assolutamente da vedere perché le opere esposte sono notevoli “ma – come ha spiegato Manuela Marini responsabile delle civiche raccolte – solo una parte delle donazioni sono state esposte precisamente i ritratti, in futuro dedicheremo altre rassegne alle nature morte e ai paesaggi.”

Fra i numerosi quadri quelli della collezione dei fratelli Dossola a cui si aggiungono diversi donati da Angelo Monachello, pittore tortonese vivente e presente all’inaugurazione.

La mostra resterà aperta fino al 19 aprile ed è visitabile il sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19. Consigliamo a tutti i tortonesi (e non soltanto a loro ovviamente) non perdere questa opportunità perché le opere esposte sono di grande levatura artistica.

Di seguito alcune immagini dell’inaugurazione.