Per sostenere il commercio cittadino l’Amministrazione Comunale ha stanziato, in concomitanza con l’emergenza pandemica e precisamente tra il 2020 e il 2021, oltre 420.000 Euro. Già dai primi mesi dell’Amministrazione, il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha voluto inoltre la nascita della Consulta per il Commercio, organismo composto da rappresentanti del settore e con il compito di concertare con il Comune, o anche di proporre, iniziative in materia.

«Con l’approvazione del bilancio – spiega il Sindaco -, che avverrà entro il termine attualmente stabilito dalla legge finanziaria nazionale, il Comune stabilirà le risorse economiche finalizzate alle iniziative relative al commercio e che saranno, quindi, condivise con la Consulta per il Commercio. Pertanto, eventuali iniziative pubblicizzate da singoli operatori devono ritenersi attualmente estemporanee e non concordate con l’Amministrazione e con la consulta di riferimento.».