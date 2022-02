E’ giusto allontanare un bambino dalla propria famiglia? E perché in Piemonte la percentuale degli allontanamenti è notevolmente superiore alla media nazionale?

Questi e altri argomenti sono stati trattati e discussi durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Tortona in occasione di un Ordine del Giorno presentato dal consigliere comunale Matteo Fantone (nella foto in alto) e sottoscritto da tutta la maggioranza. Sul tavolo il tema del “allontanamento zero” proposto dalla maggioranza al termine della discussione il documento è stato approvato ma solo coi voti della maggioranza in quanto l’opposizione ha votato contro.

Di seguito il documento approvato che impegna

Richiamato il DDLR 3.12.2019 n. 64 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”

Preso atto che la proposta di legge:

previene l’allontanamento del minore prevedendo interventi integrati di sostegno alle famiglie, all’interno di un progetto educativo famigliare, successivamente all’attuazione del quale, salvo differenti disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, sarà possibile procedere all’allontanamento;

prevedere interventi di sostegno alla genitorialità con un progressivo superamento degli inserimenti in struttura;

destina il 50% delle risorse regionali trasferite agli enti gestori dei servizi sociali piemontesi per sostenere le azioni di supporto alle famiglie e alla prevenzione dell’allontanamento;

ribadisce che non è possibile allontanare un minore per indigenza del nucleo famigliare;

richiede una valutazione multidisciplinare della situazione di disagio famigliare;

obbliga a coinvolgere la comunità famigliare fino al IV grado di parentela negli affidi come prevede la legge dello Stato.

Considerato che, sulla base dei dati 2019-2020:

in Italia la media dei minori allontanati dalle loro famiglie naturali corrisponde al 2,9 per mille, contro il 3,4 per mille della regione Piemonte (dati calcolati escludendo i MSNA, come avviene a livello nazionale);

se fra i 639.522 minori presenti in Piemonte il tasso di allontanamento fosse quello nazionale, avremmo circa 320 minori in meno allontananti dalle loro famiglie;

l’80% dei motivi di allontanamento è per fattori superabili con un maggior sostegno ai nuclei famigliari;

l’allontanamento dei minori è la prima voce di spesa nell’ambito delle politiche per i minori, nel 2019 sono stati spesi 46.583.000 di euro in rette per inserimenti in strutture, 14.339.000 di euro per sostenere gli affidamenti e 942.000 euro per le attività relative alle adozioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

fa propri gli obiettivi di cui al DDLR 3.12.2019 n. 64 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”

IMPEGNA

la Giunta Comunale a sostenere l’approvazione del DDLR richiamato in ogni sede e a inviare apposita nota di sostegno al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.