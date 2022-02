Siamo ormai nel periodo caldo del Carnevale, che come tutto intorno a noi è un po’ cambiato… Feste e assembramenti sono – per ora – lontani, ma ci sono comunque le iniziative dei ‘Centri Gioco’ di Alessandria, afferenti all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, a rallegrare le giornate e a “rendere onore” a uno dei periodi più lieti dell’anno.

“Il Carnevale rappresenta spensieratezza ed allegria, e in questi momenti così complicati abbiamo bisogno, in particolare per i nostri bambini, di iniziative che le mantengano vive – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cherima Fteita -. Sarebbe piacevole ritornare a vedere le strade di Alessandria colorate dalla presenza festosa di bambini in maschera, fra coriandoli e stelle filanti. Intanto, le professionalità degli operatori comunali e del territorio hanno permesso di avere le sottoelencate proposte all’altezza delle aspettative dei nostri bimbi”.

La Ludoteca Comunale “C’è Sole e Luna” di via Verona 103 inserisce nel quotidiano della sua programmazione i festeggiamenti del Carnevale. Dopo i travestimenti con i bambini da 0 a 4 anni, nell’ambito del ciclo di incontri “Party look”, sono in programma 2 momenti a tema per i bambini più grandi: lunedì 28 febbraio dalle ore 16:30 un laboratorio di maschere e giochi, a cura di Nunzia Castiglione, atelierista, per i bambini da 5 a 7 anni; per quanto riguarda invece la fascia 8-11 anni, l’appuntamento è per martedì 1 marzo dalle ore 16:30 con giochi a tema, nell’ambito del ciclo di incontri a cura di Mattia Silvani, animatore, “Ricominciamo a giocare”.

Per informazioni e prenotazioni: 0131/227216 e 348/5735800.

Il Centro Gioco “Il Bianconiglio” dell’“ASM Costruire Insieme”, sito in via Gambalera 74 angolo via dei Caduti a Spinetta Marengo, propone 2 diversi laboratori, per fasce d’età differenti: giovedì 24 febbraio, a partire dalle 16:30, per i bambini da 5 a 11 anni ci sarà “Il Circo”, laboratorio creativo a cura dell’atelierista Nunzia Castiglione, per inventare il proprio personaggio circense e provare poi le sue doti artistiche con giochi e travestimenti; lunedì 28 febbraio, a partire dalle ore 16:30, sarà la volta di ‘The Carnival Mask’, laboratorio di cucina, a cura degli operatori del “Bianconiglio”, per preparare insieme ‘Dolci Maschere’, rivolto ai bambini da 0 a 4 anni.

Entrambi i laboratori saranno gratuiti, ma occorre prenotarsi telefonicamente al 345/4422774.

Per quanto riguarda il Centro di Riuso Creativo “Remix”, sito in piazza don Angelo Campora angolo via Nenni, gestito dalla cooperativa “Semi di Senape”, è in programma per sabato 26 febbraio dalle ore 16 alle ore 18 ‘A Carnevale ogni materiale vale’, per bambini da 6 a 11 anni: tanto divertimento e sorprese, in un laboratorio di creazione di occhiali magici per vedere il mondo…di tutti i colori.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare “Remix” al 328/6255235.

Divertimento assicurato anche per i più piccini, che con le loro famiglie frequentano il Centro Famiglie “Mondi Tondi” di Via Abbà Cornaglia angolo Via Parnisetti, anch’esso gestito da “Semi di Senape”: con ‘Carnevale a Monditondi’ ogni giorno di apertura della prossima settimana, all’interno della consueta programmazione e su prenotazione, vi sarà uno spazio per festeggiare il Carnevale, con coriandoli e merenda. Per i bambini da 1 a 3 anni sono previsti lunedì 28 febbraio dalle ore 16:30 un laboratorio creativo in maschera e mercoledì 2 marzo, alla stessa ora, ‘Ballo in maschera e travestimenti’; giovedì 3 marzo alle ore 17, per bambini da 3 a 6 anni, ‘L’arte più buffa che c’è’, laboratorio in maschera; venerdì 4 marzo alle ore 10 ‘Ballo in maschera e travestimenti’ per bambini da 1 a 3 anni.

Per iscrizioni e informazioni questo è il link: https://www.eventbrite.it/o/semidisenape-30181528082 .

La Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, in piazza Vittorio Veneto 1, non è da meno e propone, in collaborazione con Il Centro Gioco “Il Bianconiglio”, il laboratorio ‘Il naso che scappa’: martedì 1 marzo, alle ore 16:45, l’atelierista Nunzia Castiglione guiderà i bambini da 5 a 7 anni nella creazione di…facce divertenti!

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 0131/515917 oppure scrivere a

serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it .

Ricordiamo che tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa a contrasto della diffusione del Covid-19.