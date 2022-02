Dopo il successo del primo appuntamento, il Museo Civico del Lucus Bormani propone un secondo incontro di febbraio con “La Storia nel Parco”, una speciale serie di laboratori didattici dedicata ai bambini in età scolare, mirata alla scoperta del passato e alla conoscenza della storia millenaria del Golfo dianese, che si svolgeranno nella suggestiva cornice offerta dal giardino di Palazzo del Parco.

Il nuovo appuntamento “In viaggio coi Romani!” avrà luogo nei giorni venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle ore 15, e permetterà tramite attività laboratoriali e ricostruzioni in scala 1:1 di corredi e strumenti antichi, di scoprire il tema del viaggio via terra in epoca romana, raccontando le abitudini, i bagagli e le peripezie dei viaggiatori e dei pellegrini di epoca romana. Le strade realizzate dai romani permettevano di collegare con oltre 140.000 km ogni luogo del mondo antico e i loro resti costituiscono ancora oggi una delle più impressionanti testimonianze dell’ingegneria romana. I laboratori didattici di venerdì 25 febbraio sono riservati alle scuole.

E’ gradita la prenotazione.

Gli appuntamenti con “La Storia nel Parco”, organizzati in collaborazione con l’Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina Sabrina Messico, proseguiranno anche nel mese di marzo con un calendario che sarà comunicato nei prossimi giorni.

