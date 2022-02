La CGIL, Camera del Lavoro Territoriale di Alessandria aderisce all’appello di “Alessandria per la pace” per manifestare contro la guerra che da questa mattina sta insanguinando l’Ucraina.

Certi che la sintesi migliore del nostro pensiero sia contenuto nell’articolo 11 della Costituzione in cui ci riconosciamo senza ammettere eccezioni, saremo presenti al presidio di sabato 26 febbraio in piazzetta della Lega ad Alessandria dalle ore 16 con le bandiere della pace per ribadire quanto sancito dai Padri costituenti: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Manifestiamo per favorire le organizzazioni internazionali che hanno per scopo assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni auspicando l’immediata cessazione del conflitto.