Il Comune di Voghera ha approvato, anche per l’anno corrente, le agevolazioni tariffarie in merito ai servizi di ristorazione scolastica. L’obiettivo dell’Ente è quello di soddisfare il più possibile le esigenze della popolazione, in particolar modo mediante il sostegno e l’agevolazione nei confronti di determinate fasce di utenza individuate come di particolare attenzione.

Il servizio di ristorazione scolastica è rivolto alle famiglie aventi tre o più figli minori a carico, con l’inserimento in prima fascia dal terzo figlio in poi, secondo i criteri previsti dalla deliberazione G.C. n. 54 del 21.05.2013 di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente. Il Comune da atto inoltre che delle relative previsioni di entrata conseguenti all’approvazione del presente atto si terrà conto nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022.

“L’Amministrazione Comunale intende ribadire nuovamente la propria vicinanza alle famiglie e alle fasce particolari della popolazione, i giovani e gli studenti – spiega il vice Sindaco e Assessore alla Scuola, Simona Virgilio -. Vogliamo sostenere le famiglie numerose per poter permettere loro di usufruire delle agevolazioni per i servizi”.