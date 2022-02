Sono stati installati nei giorni scorsi a Tortona, presso i punti vendita dei Marchi della Grande Distribuzione Organizzata aderenti, i primi contenitori destinati alla libera donazione di prodotti alimentari ed altri generi di prima necessità da parte della clientela in attuazione del progetto ‘Raccolta Amica’.

Chi nel supermercato vedrà il contenitore potrà contribuire all’ iniziativa donando i prodotti indicati sulla apposita locandina informativa e deponendoli all’interno del contenitore.

I volontari si faranno carico del ritiro del materiale raccolto e della sua distribuzione alle realtà caritative del territorio tortonese.

Hanno presenziato all’installazione il Presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino ed il Sindaco della Città di Tortona Federico Chiodi.

Hanno presenziato inoltre Federico Violo, Coordinatore del Tavolo per la Difesa e la Diffusione dei Valori e della Cultura del Volontariato della Provincia di Alessandria, Pia Camagna, Presidente C.A.V. – Consulta delle associazioni di volontariato del tortonese, Erik Marengo, Capo Area Lidl Italia, e una Rappresentanza delle Associazioni a cui saranno devoluti i prodotti alimentari e i generi di prima necessità raccolti tra cui si ricordano Laura Castellano, Presidente dell’Associazione Mercato della Solidarietà, Antonio Dal Torrione, Presidente Confraternita della Misericordia di Tortona, e Andrea Mario Bosco per l’Associazione ‘Matteo 25’.

‘L’impegno dei volontari è prezioso e merita di essere sostenuto anche a fronte delle difficoltà che gli attuali rincari dei beni di consumo pongono a tante famiglie, sottolinea Enrico Bussalino, ringrazio il Tavolo Provinciale del Volontariato che con questo progetto va nella direzione giusta”

“Devo ringraziare il Tavolo per la Difesa e la Diffusione dei Valori e della Cultura del Volontariato della Provincia di Alessandria per questa importante iniziativa nella nostra città – aggiunge Federico Chiodi – realizzata insieme alla nostra Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato, presieduta da Pia Camagna, che fin dall’inizio di questa emergenza, tramite i suoi tanti volontari, ha dato un contributo straordinario nel sostenere e rendere possibile tutte le iniziative rivolte alle persone in difficoltà. Un ringraziamento voglio rivolgerlo anche al neo presidente della Provincia, Enrico Bussalino, che si è subito dimostrato molto sensibile a questi temi”.

“Sono grato alla Provincia di Alessandria ed al Presidente Enrico Bussalino per il sostegno che sin da subito ha inteso manifestare nei confronti di questo progetto e per le parole di apprezzamento e di incoraggiamento che ci ha rivolto in più di una occasione’ dichiara Federico Violo. Il Terzo Settore si costruisce con azioni concrete e sono lieto che anche a Tortona possa prendere avvio il progetto ‘Raccolta Amica’ proseguendo in quella preziosa rete di collaborazione di cui l’Amministrazione comunale ed il Sindaco Chiodi sono stati sin da subito interlocutori imprescindibili. Desidero sottolineare la grande sensibilità e disponibilità dimostrate dai Marchi della Grande Distribuzione aderenti al progetto, verso i quali esprimo sincera gratitudine, con un pensiero particolare, per quanto riguarda il territorio tortonese, alla Catena Lidl per l’attenzione che ci hanno riservato.”

Nella foto inalto installazione del contenitore per la libera donazione presso il Punto Vendita Lidl Italia di Tortona. Da sinistra: Andrea Mario Bosco dell’Associazione “Matteo 25”, Enrico Bussalino Presidente della Provincia di Alessandria, Federico Violo Coordinatore del Tavolo provinciale del Volontariato, Antonio Dal Torrione Presidente della Confraternita della Misericordia Tortona, Laura Castellano Presidente dell’Associazione Mercato della Solidarietà, Federico Chiodi Sindaco Città di Tortona, Pia Camagna Presidente della CAV di Tortona ed Erik Marengo Capo Area Lidl Italia.