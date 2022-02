Genova è la sua città natale e per trasferirsi in Alessandria ha scelto proprio in piazza Genova, ora piazza Matteotti dove prosegue con l’esistente attività di edicolante nell’antica suggestiva bottega davanti a una delle due fontane Fiero d’essere ligure, afferma in ogni occasione, la Liguria è la sua terra anche se risiede fra Tanaro e Bormida da oltre un quarto di secolo.

Alessandria la conosce sin dalla più giovane età per merito del calcio, un’attività sportiva di cui ha sempre avuto un posto nel suo animo, del resto ha fondato un gruppo Sampdoriano proprio in piazza Matteotti, un tempo dedicata a Genova, sua città natale, nonché culla della Sampdoria, sua squadra del cuore con un’ottantina di nostri concittadini iscritti. E, non è poco.

Aldo frequenta la nostra città per merito della mamma, giocattolaia in un’area del mercato quand’era ancora in piazza della Libertà; la domenica quando i nostri Grigi giocano al Mocca. egli è sugli spalti ad applaudire, magari tifare per l’Orso Grigio.

Gli eventi della vita lo portano a risiedere da noi, sposa Maria Teresa, insieme decidono di rilevare l’edicola di giornali, proprio in piazza Genova, un’attività impegnativa al servizio della cultura, pur sempre con il suo fascino……

….. merita di ricordare:

COM’È BELLA ALESSANDRIA

Com’è bella Alessandria

La nostra città guardata dal cielo

È proprio una bellezza.

—

Sono un paesaggio proprio bello

i due fiumi, da contorno

al campanile in attesa

di quelli da lontano che tornano.

Franco Montaldo