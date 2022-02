Al centro delle iniziative Isral per il Giorno della Memoria 2022 è la pubblicazione, curata da Sisa Ferrari, delle memorie di Armando Ferrara, Dalle Langhe a Flossenbürg. Memorie di un partigiano deportato, (Isral-Falsopiano, 2021), con una prefazione di Luciana Ziruolo, terzo volume della collana Attraversare il tempo.

Armando Ferrara, nasce a Napoli nel 1907. Nel 1943 era attivo nelle Langhe, militare nell’esercito con il grado di Maresciallo. Dopo l’8 settembre va in congedo e non aderisce alla RSI; probabilmente ha una copertura come ammalato, poiché al momento dell’arresto dichiara di essere in malattia per l’ameba contratta durante il servizio in Africa. L’11 dicembre 1944 viene arrestato a casa, nella frazione di Leomonte di Trezzo Tinella, una località della Langa cuneese, verosimilmente per la delazione di una spia: Ferrara era Nando, il comandante del secondo distaccamento della Brigata Belbo – II Divisione Langhe.

Ferrara, trasferito a Canelli e poi a Torino, dopo i primi interrogatori, il 18 dicembre 1944, con un gruppo di compagni, viene condotto nel campo di Bolzano, uno dei quattro lager nazisti allestiti in Italia dopo l’8 settembre. Nel gennaio 1945 viene deportato a Flossenbürg: sarà l’unico sopravvissuto del gruppo di rastrellati di novembre, farà ritorno a casa nel luglio 1945, dopo una terribile marcia della morte e un drammatico viaggio di ritorno, irto di ostacoli.

Il libro è stato presentato al pubblico il 27 gennaio 2022 durante un evento online con l’Associazione “Cultura e Sviluppo. Ora, grazie a condizioni generali più favorevoli, potremo organizzare un incontro in presenza il 25 febbraio alle ore 15,30 presso la sala consiliare del Comune di Sale (AL), via Manzoni 1. L’evento si terrà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid: l’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass rinforzato, muniti di mascherina.

Saranno presenti:

Italo Ferrara, figlio di Armando e testimone della vicenda,

Sisa Ferrari, curatrice del volume,

Antonella Ferraris, della Commissione didattica Istituto Nazionale “Parri”,

Cesare Panizza, Università del Piemonte Orientale,

Luciana Ziruolo, Direttore dell’Isral,

lettura scenica di Michele Puleio.

Oltre ai momenti pubblici il libro è oggetto anche di attività didattiche, conferenze e lezioni di approfondimento particolarmente adatte alla scuola secondaria di secondo grado, che permettono di approfondire questioni specifiche presenti nel libro. Abbiamo già svolto un incontro presso l’Istituto “Ciampini – Boccardo” di Novi Ligure il 28 gennaio, ne abbiamo in programma un altro presso il Liceo “Peano” di Tortona il 9 marzo prossimo.

Tutti gli eventi hanno il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte.