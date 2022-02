RETE TEATRI Casagrassi Quizzy, progetto di valorizzazione ed incremento degli spettacoli dal vivo in comuni di piccola e media dimensione, presenta in tre location e contesti diversi uno spettacolo nato a Roma, più precisamente al Teatro “Testaccio”:

“GUARDA IN ALTO” di Paolo La Farina

con Gianluca Blumetti (finalista a Italia’s got talent), Paolo La Farina, Franco Fraschetti e Monica Massone

una commedia allestita dopo il successo dello spettacolo Streghe, due stagioni di tour e sette produzioni all’attivo per questa nuova realtà, che si affaccia sul territorio piemontese e ligure forte di due decenni di attività professionistica nel settore.

DATE

venerdì 25 febbraio 2022 ore 21.00, Pasturana (AL) in collaborazione con il Comune di Pasturana – Salone SOMS – Via Roma 9

sabato 26 febbraio 2022 ore 21.00, al Teatro SOMS di Bistagno (AL) in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo “Piemonte dal Vivo”, nell’ambito della rassegna omonima di cui si segnala il “tutto esaurito” per il precedente spettacolo di e con Tiziana Foschi e Antonio Pisu

domenica 27 febbraio 2022 ore 17.00 all’interno del Dongione di Carbonara Scrivia (AL) in collaborazione con il Comune di Carbonara Scrivia, p.zza Mons.Clelio Goggi

Guarda in alto è una storia di famiglia, racconta di un nonno, ex comandante di marina, eccentrico e sognatore, un nonno che non si è arreso ai suoi ottant’anni, ma che continua a vivere al di là della quotidianità. Un nonno che vuole insegnare al nipote, Carletto, l’importanza dei sogni e della conquista della felicità. Giacomo, questo è il nome del nonno, ha una famiglia comune: una figlia, in crisi con il marito, un nipote adorato, una moglie ancora giovane che è sempre via di casa, una vicina sognatrice e carina e un fratello, Serafino, dalla vita per nulla fantasiosa. Serafino è un uomo coi piedi per terra, che si contrappone a Giacomo, dall’animo romantico e intenso. Due fratelli che, sul tramonto della vita, sentono ancora la voglia di comprendere e di carpire il senso dell’esistere e ritornano a legarsi attraverso i ricordi e sogni di un tempo volato via.

Ingresso spettacolo a Pasturana e Carbonara Scrivia: € 13.00 (di cui 1€ per ogni biglietto sarà devoluto ad un ente benefico suggerito dal Comune)

Ingresso spettacolo a Bistagno: € 15.00 – ridotto € 12.00

L’ingresso è consentito ai soli possessori di Super GreenPass

Produzione Rete Teatri

www.rete-teatri.it – gestione@rete-teatri.it

È fortemente consigliata, e nel caso di Bistagno obbligatoria, la prenotazione all’indirizzo gestione@rete-teatri.it e ai numeri 3489117837 Patrizia Velardi e 348 4024894 Monica Massone per Bistagno.

Al riguardo di Bistagno, è suggerito l’acquisto in prevendita, senza costi aggiuntivi, presso Camelot Territorio in Tondo Concept Store, in C.so Dante 11, ad Acqui Terme.

Per informazioni più dettagliate e aggiornamenti, è possibile visitare le pagine www.rete-teatri.it, www.quizzyteatro.com e le pagine Facebook e Instagram Rete Teatri e Quizzy Teatro