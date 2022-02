Per il mese di febbraio 2022 edizione speciale delle ormai tradizionali proposte di lettura della Biblioteca Civica Giovanni Canna. Infatti il video con i testi consigliati, e visibile da sabato 26 sulla pagina Facebook www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna, non solo non vedrà protagonista il direttore Luigi Mantovani, ma sarà interamente incentrato sui fumetti.

A far scoprire le novità che saranno a disposizione in biblioteca sarà Jacopo Mongiò, il giovane volontario che sta svolgendo il Servizio Civile Universale nelle sale di Palazzo Langosco:

Sugli scaffali della Biblioteca Civica Giovanni Canna si potranno trovare dai classici del fumetto italiano dei nostri anni, come Zerocalcare, al fumetto supereroistico internazionale, con alcune tra le storie più apprezzate targate DC Comics e Marvel; a cui vanno ad aggiungersi famosi e acclamati graphic novel come V per Vendetta, Watchmen e Maus, oltre che alcuni tra i manga più noti e apprezzati, tra cui segnaliamo tra gli altri Akira.

Questa è una bella occasione per conoscere o rileggere in nuove edizioni i testi che hanno fatto la storia del fumetto degli ultimi decenni.

È una iniziativa che si rivolge agli utenti di tutte le età, e che permetterà loro di esplorare e addentrarsi in questo fenomeno di massa e di costume, salito alla ribalta negli ultimi anni grazie a molti film di enorme successo.

Da segnalare, inoltre, che numerose opere a fumetti, indicate per i più piccoli, sono presenti alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati al Castello di Casale.

