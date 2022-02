Sarà una donna a sostituire una delle figure dirigenziale storiche di Tortona: ha preso servizio questa mattina, mercoledì 16 febbraio, infatti, il nuovo dirigente del Settore Lavori Pubblici e CUC (Centrale Unica di Committenza) del Comune di Tortona: si tratta dell’ingegnere Laura Lucotti che prende il posto dell’ingegner Francesco Gilardone in pensione dallo scorso 1’ gennaio e che ricopriva l’importante incarico dal 1990.

Laura Lucotti, 42 anni, tortonese, aveva già lavorato nel settore lavori pubblici come tecnico dal 2010 al 2020, quando si era trasferita al Comune di Pontecurone ricoprendo l’incarico di responsabile del servizio tecnico; dallo scorso autunno era tornata anche a collaborare con il Comune di Tortona con l’incarico di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dei Lavori Pubblici.

“Rivolgo i complimenti e i mie più sinceri auguri di buon lavoro a Laura Lucotti – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – professionista capace e che ha già dimostrato di poter essere la persona giusta per coordinare e dirigere un settore importante come quello dei Lavori Pubblici, in una fase particolarmente delicata come quella attuale, con diverse opere e progetti avviati che avranno un notevole impatto sulla nostra città, penso alla ricostruzione della scuola in viale Kennedy, al nuovo tratto della tangenziale e al completamento del polo museale di Palazzo Guidobono. Un sentito ringraziamento lo rivolgo all’ing. Gilardone che per tanti anni è stato un imprescindibile punto di riferimento per tutte le Amministrazioni che si sono succedute, per i numerosi dipendenti che si sono avvicendati presso l’ufficio tecnico che ha diretto, e per l’intera struttura. Non solo per il ruolo che ha a lungo ricoperto, ma anche per le grandi professionalità e competenza, oltre che per la straordinaria dedizione nei confronti del proprio lavoro e del nostro Comune, inteso come Ente e come Città”.

“Mi unisco ai ringraziamenti rivolti all’ing. Gilardone per lo straordinario lavoro svolto in tanti anni – ha aggiunto Mario Galvani Assessore ai Lavori Pubblici – e rivolgo anch’io gli auguri di buon lavoro all’ing. Lucotti. Avremo la possibilità di lavorare insieme non soltanto sui progetti in corso d’opera, ma anche per cogliere le opportunità che in questa fase particolare si stanno presentando, penso ad esempio al PNRR, e che potranno migliorare e valorizzare la nostra città. Nel nuovo incarico sarà affiancata dall’architetto Roberto Gabatelli, posizione organizzativa del settore, completando il riassetto del settore che vogliamo possa lavorare al meglio delle sue potenzialità. Un ringraziamento lo dobbiamo anche alla dottoressa Luisa Iotti, dirigente comunale che negli ultimi mesi ha temporaneamente assunto la responsabilità anche del settore Lavori Pubblici e CUC, in attesa della nomina del nuovo ingegnere capo”.

Nella foto in alto, il nuovo ingegnere capo con la Giunta comunale. Da sinistra: l’assessore ai Servizi sociali Marzia Damiani, il Sindaco Federico Chiodi, l’ing. Laura Lucotti, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani, l’assessore al Bilancio Anna Acerbi, il Vicesindaco Fabio Morreale, il Segretario comunale Salvatore Paqano e l’assessore alla Sicurezza Luigi Bonetti