Non si è fatta attendere la risposta dei cittadini di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, dopo che mercoledì 2 febbraio, un incendio ha danneggiato tre piani di una palazzina in via Trieste. In queste ore è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare Annunziata, una signora che risiede in uno degli appartamenti coinvolti. In poco tempo sono già stati raccolti oltre 1.100 euro.

La campagna attivata dal figlio della signora, Raffaele Tavarone, è raggiungibile su GoFundMe dove si legge “In quella casa mia mamma ha subito il lutto di mio padre che ci ha lasciato quando io avevo solo 10 mesi di vita. In quella casa mia madre conservava tutti i suoi ricordi andati distrutti in un rogo di una sera. Ora mia mamma ed io ci troviamo ad affrontare spese economiche di gran lunga superiori alle nostre finanze. Mia madre è pensionata ed io faccio la guardia. Saremmo davvero grati a chiunque ci potesse aiutare anche con pochi centesimi. Grazie in anticipo” conclude il promotore della raccolta fondi.

La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/aiutare-la-signora-annunziata