Il Sindaco di Voghera Paola Garlaschelli interviene sulla Delibera n. 6/2022, che ha ad oggetto le modifiche all’indennità dei Sindaci e degli Amministratori Locali introdotte dall’Art. 1, commi da 583 a 587, L. 234/2021.

“Non si tratta – le parole di Paola Garlaschelli -, come qualcuno strumentalmente afferma, degli Amministratori di Voghera che ‘si sono aumentati lo stipendio’, bensì del recepimento di una revisione normativa che riguarda tutti i Comuni italiani.

E’ un percorso avviato da Anci e promosso da tutte le forze politiche, da sinistra a destra, così come il provvedimento del Governo porta la firma anche delle forze politiche i cui rappresentanti a livello locale provano a gettare benzina sul fuoco delle polemiche.

Il presidente Anci Antonio Decaro ha rilevato che c’erano sindaci la cui indennità era inferiore al reddito di cittadinanza: c’è da tempo uno sbilanciamento tra responsabilità, rischio e trattamento economico degli Amministratori, tanto che ultimamente alle amministrative si fatica a trovare candidati.

Rispetto a una legge del 2000, era stato previsto un taglio del 10% con la Finanziaria del 2006. Nel frattempo, in vent’anni l’inflazione si è mangiata quasi il 35% di quella indennità stabilita nel 2000 e tuttora valida. Ora è arrivato l’aggiornamento che, ripeto, a livello locale viene unicamente recepito.

Posso dire che, personalmente, più che una revisione delle indennità avrei preferito una revisione delle responsabilità di Sindaci e Amministratori, per evitare situazioni paradossali come quelle di Torino, dove la sindaca Appendino è stata condannata per gli episodi in piazza San Carlo durante la visione di una partita su maxi schermo a o Crema, dove per esempio la sindaca è stata indagata perché un bambino si era fatto male all’asilo. Detto ciò, ritengo che chi si propone per amministrare debba legittimamente poter contare su garanzie anche economiche che, ribadisco, sono invocate da anni e sono state stimolate con l’attuale revisione da un ampio fronte politico a livello nazionale”.