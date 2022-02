A sancire l’importanza del nuovo Centro Tecnico Territoriale di Novi Ligure la visita del Direttore Tecnico Lorenzo Pugliese. Ad accoglierlo il delegato ligure Federico Bianchi e il vicepresidente del Boccardo Badminton Novi Teodor Stan e il sottoscritto. Nella presentazione ai ragazzi del progetto,che li vede coinvolti in prima persona, il D.T. ha tenuto ad evidenziare che, l’essere presenti in questa selezione degli atleti dei club del Nord-Ovest, non è un punto di arrivo ma di partenza, un programma federale, che vede la creazione di altre 4 sedi in tutta Italia, creato per aiutarli a migliorare ogni aspetto della loro preparazione tecnica e tattica.

Facendo una similitudine con un parcheggio ha ricordato che la loro presenza in questo raggruppamento non è assicurata ma legata ad un’evidente impegno che deve essere profuso in ogni seduta per raggiungere l’obbiettivo della convocazione al Centro Tecnico della Nazionale di Milano e da lì verso i tornei internazionali.

Un discorso sintetico consapevole che i giovani atleti presenti, si va dagli undici ai diciotto anni, comprendono bene l’impegno e il sacrificio che richiede il raddoppio delle sedute di allenamento settimanali ma sa, conoscendo bene la loro passione per il badminton, che supereranno con entusiasmo questi “ostacoli”. E adesso via libera al lavoro per il “coach” Fabio Tomasello, che lo vedrà impegnato anche durante l’estate, con la speranza che tra i prossimi a vestire l’azzurro siano gli allievi di questo “ateneo” novese.

Roberto Lucio Scarabello