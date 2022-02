Aggiornamento sulle positività al 22 febbraio 2022 – Nessun nuovo caso. Restano 41 le positività accertate

La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 22 febbraio 2022.

Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi rimangono 41: 22 per ritrovamenti in Piemonte, 19 per ritrovamenti in Liguria.

Positività per Comune al 22 febbraio 2022:

Comune N° positività Provincia Regione Arquata Scrivia 4 AL Piemonte Bosio 1 AL Piemonte Campo Ligure 3 GE Liguria Campomorone 1 GE Liguria Castelletto d’Orba 1 AL Piemonte Fraconalto 1 AL Piemonte Genova 1 GE Liguria Isola del Cantone 4 GE Liguria Lerma 3 AL Piemonte Mignanego 4 GE Liguria Moltaldeo 2 AL Piemonte Ovada 2 AL Piemonte Rocca Grimalda 1 AL Piemonte Ronco Scrivia 2 GE Liguria Rossiglione 4 GE Liguria Serravalle Scrivia 1 AL Piemonte Silvano d’Orba 1 AL Piemonte Tagliolo Monferrato 2 AL Piemonte Voltaggio 3 AL Piemonte

Pubblicato: 23 Febbraio 2022