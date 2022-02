Cecilia Strozzi sostituisce Maria Teresa Lombardi come nuovo assessore a Ambiente, Bonifica amianto e Ufficio bandi europei, nazionali e regionali del Comune di Casale Monferrato. Il decreto di nomina è stato firmato ieri, martedì 22 febbraio, dal sindaco Federico Riboldi.

Nata a Novara, il neo assessore nel 2011 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università del Piemonte Orientale e ha svolto un master in Criminologia clinica e giuridica, abuso sui minori all’istituto di formazione Ifos di Ancona. Dopo alcuni lavori svolti tra Novara e Casale Monferrato, attualmente è impiegata in città nello Studio commercialista Corona.

Queste le prime parole dell’assessore: «Ringrazio il sindaco Federico Riboldi, il vicesindaco Emanuele Capra e il gruppo Lega per la fiducia dimostratami. Sono consapevole di iniziare il mio percorso in un’amministrazione già ben avviata: il mio obiettivo sarà quello di essere presente e di impegnarmi al massimo, conscia dell’importanza e delicatezza delle deleghe che mi sono state affidate. Il mio impegno sarà costante nel cercare soluzioni alle problematiche della città e quelle che mi verranno sottoposte dai cittadini, oltre che a promuovere le iniziative per lo sviluppo della stessa. Concludo augurando a tutti noi un ottimo e proficuo lavoro».

