La Radiomobile dei carabinieri interviene a Diano Marina, arrestando due persone (italiani, già noti alle forze dell’ordine) per tentato furto in abitazione. Singolari le circostanze dell’intervento: i due, infatti, si sono introdotti in una villa dove sono rimasti per più di un’ora. La struttura era fortunatamente dotata di un sofisticato sistema di allarme e il proprietario di casa – assente ma collegato via web alle immagini del sistema di videosorveglianza – ha allertato il 112 NUE. Da qui ha potuto fornire le indicazioni necessarie ai Carabinieri, che hanno bloccato e arrestato i soggetti, trasferendoli successivamente presso le rispettive abitazioni.

