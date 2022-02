Giovedì 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Comune di Tortona e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Alessandria e Tortona, insieme all’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Tortona, organizzano una serie di appuntamenti.

Il programma prevede: alle ore 10.30 deposizione e benedizione della corona d’alloro presso il monumento dedicato alla memoria di Giovanni Palatucci, ultimo Questore Italiano di Fiume, in corso Repubblica; alle 11 deposizione della corona d’alloro al monumento in ricordo delle vittime delle foibe nei pressi del Municipio in via Marsala; alle 11.30 celebrazione della messa nella chiesa di San Michele officiata da don Augusto piccoli, cappellano della Polizia di Stato.

Inoltre, in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona si svolgeranno due momenti di lettura sul tema: alle ore 11 brani tratti da “I testimoni muti” di Diego Zandel; alle 16, letture per i bimbi tratte da “La bambina con la valigia” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi.