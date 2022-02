L’episodio si è verificato in via Giuseppe Di Vittorio, nel centro storico di Tortona, per altro a poche decine di distanza dalla Caserma dei Carabinieri, ma i due ragazzotti che tra le 23 e mezzanotte di ieri, martedì 8 febbraio, con un cacciavite hanno danneggiato decine di auto parcheggiate cercando anche di aprire le portiere per rubare chissà cosa, non si sono fatti scrupoli e non hanno avuto paura di essere individuati dalle forze dell’ordine.

Sono stati però visti da un abitante che ci ha telefonato per raccontarci l’episodio che dopo le opportune verifiche abbiamo deciso di riportare.

“Non è la prima volta che questi due ragazzi combinano una cosa del genere – dice l’uomo – inoltre hanno danneggiato in modo irreversibile la serratura della mia automobile. Auguro loro di non capitare più da queste parti perché la mia pazienza ha un limite e se dovesse succedere di nuovo non so come andrà finire: sia per me che per loro.”

FOTO DI REPERTORIO