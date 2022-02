Brillante intervento antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Tortona al comando del Capitano Domenico Lavigna, che nel pomeriggio di lunedì hanno arrestato un italiano di 42 anni residente a Voghera che era venuto a Tortona per spacciare droga. L’uomo a bordo di un auto ha preso contatto con l’acquirente per vendergli cocaina ma è stato visto e arrestato dai Carabinieri per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Perquisito dai militari è stato trovato in possesso, oltre della dose spacciata, di altre 25 dosi per 9,5 grammi, tre bilancini e 485 euro, che secondo i militari sono provento dello spaccio.

Il 42enne vogherese è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Tortona sino a questa mattina per udienza convalida presso il Tribunale di Alessandria dove il giudice di turno ha convalidato l’arresto senza tuttavia disporre la chiusura in carcere dell’uomo ma solamente l’ obbligo di firma: lo spacciatore quindi sarà libero di vendere ancora droga salvo nei momenti in cui dovrà presentarsi alla Polizia Giudiziaria di Voghera ogni giorno.

Qualcuno forse potrà obiettare e giustamente sollevare il quesito su quanto siano efficaci queste norme e sul notevole lavoro effettuato quotidianamente dai carabinieri con grande abnegazione che in questo modo rischia di essere vanificato, ma questa è la legge in Italia…