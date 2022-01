Alla data del 26 gennaio (ultimo report di ATTS) i dati aggiornati dei ricoveri ospedalieri a Voghera dei pazienti positivi al Covid-19 sono i seguenti:

– Posti Letto in Area Medica, occupati da pazienti “Covid positivi”: 37 ricoverati.

– Nella nostra terapia intensiva non risultano ricoveri dovuti al Covid-19.

Ecco le parole dell’Assessore all’Osservatorio Sanità del Comune di Voghera, Aurelio Torriani: “Si inclina la curva dei contagi, confermata dall’ultimo aggiornamento: nel nostro Comune sono stati accertati n. 1279 casi di positività rilevati alla sera del 27 gennaio. La maggior parte di questi sono asintomatici, altri presentano sintomi lievi. Siamo in linea con i dati su scala nazionale, che indicano nel monitoraggio ISS un calo dell’incidenza rispetto ai dati della scorsa settimana.

Il contenimento dei ricoveri e la discesa dei contagi sono dovuti alla campagna vaccinale, che procede rapidamente negli Hub dedicati. Presso il Punto Vaccinale Anti Covid-19 di Voghera all’Auser di Via Famiglia Cignoli n.1 sono state somministrate ad oggi oltre 170.000 dosi di vaccino. La nostra gratitudine è rivolta al personale sanitario e ai volontari sempre impegnati nella campagna di somministrazione vaccinale.

Segnaliamo il fatto che Ats vuole incentivare la vaccinazione nella fascia di età tra 5 e 11 anni, mediante l’open day, in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio, rivolto alla popolazione pediatrica in provincia di Pavia. Con accesso diretto e senza prenotazione, i bambini accompagnati dai genitori potranno presentarsi presso l’Hub di Voghera – Auser di Via Famiglia Cignoli n. 1 – sabato 29 dalle ore 14:00 alle 20:00 e domenica 30 dalle 08:00 alle 20:00. Sulla Homepage del sito ATS Pavia (www.ats-pavia.it) sono presenti tutte le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda la situazione tamponi, si registra un miglioramento nella distribuzione e pianificazione dell’offerta. E’ importante dare risalto, in quest’ottica, ad una grande novità. Da lunedì 24 gennaio, infatti, l’ASST di Pavia e le farmacie aderenti del territorio garantiscono Punti di Offerta Tamponi riservati agli studenti delle scuole primarie e secondarie che si presenteranno, su prenotazione, con provvedimento di ATS o ricetta medica. Sulla homepage del sito ATS Pavia (www.ats-pavia.it) sono riportate le indicazioni riguardanti i punti di accesso e le fasce orarie per la vaccinazione”.

“Raccomandiamo ai nostri cittadini la massima prudenza. Continuiamo a vaccinarci. Non abbassiamo l’attenzione, utilizziamo le mascherine, igienizziamoci le mani, manteniamo il giusto distanziamento e cerchiamo di non esporci ad inutili rischi. Il momento critico richiede ancora una grande responsabilità da parte di ognuno di noi” queste le parole del Sindaco Paola Garlaschelli.

Correlati