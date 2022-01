E’ la 22enne Gabriela Du Bois, studentessa all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

Suo il primo posto al concorso grafico nazionale “Disegna la copertina del libro Cara Adozione 2”, dell’associazione di promozione sociale ItaliaAdozioni (www.italiaadozioni.it) bandito lo scorso autunno. Il suo disegno è stato scelto tra le oltre 90 opere fatte pervenire da studenti (delle superiori e universitari) e freelance di tutta Italia.

Nata a Lima, in Perù, è in Italia dall’età di quattro anni e passa il suo tempo tra la residenza di Sale, Milano dove frequenta l’ultimo anno del triennio del corso di laurea in Grafica e Stampa d’Arte a Brera e Voghera, dove collabora come illustratrice volontaria per il centro antiviolenza C.H.I.A.R.A.

Interessata alla bioarchitettura, si è diplomata tecnico di Costruzione, Ambiente e Territorio, con l’idea di frequentare la facoltà di architettura. Poi la svolta e l’iscrizione a Brera per seguire la passione del disegno che aveva da bambina.

Nel suo immediato futuro c’è il proseguimento degli studi con una specializzazione in una disciplina ancora da decidere tra animazione digitale, illustrazione o arte terapia.

Un percorso che dovrebbe portarla a un lavoro che le permetta di comunicare attraverso l’arte, l’illustrazione, l’animazione, la grafica pubblicitaria, l’insegnamento, per sensibilizzare sulle tematiche che le stanno a cuore: l’uguaglianza, l’integrazione, il rispetto, il contrasto alla violenza e l’ambiente (nel 2020 ha collaborato con una rivista ambientalista come disegnatrice di vignette). Le sue illustrazioni si possono vedere anche sulla pagina Instagram personale @gartdubois.

Approfondimenti

Il libro

Cara adozione 2 è il seguito di Cara adozione, uscito nel 2016 e tuttora in diffusione in ambito nazionale. Curato, come il precedente, da Roberta Cellore, volontaria attiva e membro del direttivo dell’associazione, è una raccolta di lettere scritte da famiglie che hanno adottato figli. Un viaggio all’interno delle storie degli incontri, tra le emozioni e le difficoltà, ma anche la grandissima felicità, che un nuovo arrivo in famiglia porta con sé. La pubblicazione di Cara Adozione 2 è prevista nel corso del 2022, in occasione dei 10 anni della fondazione dell’associazione.

L’associazione www.italiaadozioni.com

Fondata nel 2012 e presieduta da Ivana Lazzarini, ItaliaAdozioni (con sede a Cernusco sul Naviglio, MI) è costituita da numerosi volontari tra genitori adottivi e biologici, figli adottivi adulti, liberi professionisti e collaboratori che, nei dieci anni di vita dell’associazione, hanno messo le loro competenze al servizio di progetti e iniziative a carattere sia locale sia nazionale, per diffondere la cultura dell’adozione e dell’affido nel nostro Paese.

Enrica Orecchia – Responsabile Comunicazione ItaliaAdozioni