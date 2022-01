In seguito ad una segnalazione presentata dal proprietario di un’autovettura rimasta danneggiata a seguito di un incidente stradale che ha visto la fuga del responsabile, il personale della Polizia Locale di Voghera si è immediatamente attivato per approfondire e chiarire la dinamica dei fatti, risalenti alla notte del 12 gennaio scorso.

In quell’occasione, un’autovettura – percorrendo Corso Fratelli Rosselli con provenienza Tortona – a causa dell’alta velocità su una strada probabilmente ghiacciata, dopo un testa coda era andata ad impattare violentemente contro una Kia Xceed che a sua volta era finita contro una Ford Fiesta, anch’essa in sosta.

Il proprietario della Kia, immatricolata nuova da pochi giorni, si è rivolto quindi al Comando della Polizia Locale per segnalare l’accaduto. Immediato l’intervento sul posto da parte di un Funzionario del Corpo, che nell’effettuare il sopralluogo, ha notato sull’asfalto un frammento di un pezzo del tergicristallo posteriore di un veicolo. Il pezzo recuperato riportava informazioni fondamentali la ricerca e l’individuazione del veicolo, ossia la marca del produttore, Toyota, e l’anno di fabbricazione, il 2007. Contestualmente, è stato inoltre acquisito un filmato registrato dalle telecamere poste fuori da un bar della zona, che avevano ripreso il momento dell’incidente: le immagini, purtroppo di pessima qualità, sono state solo relativamente utili nell’individuazione certa del veicolo pirata.

Sono quindi stati predisposti controlli nelle carrozzerie cittadine ed in una di queste è stata rinvenuta una Toyota Yaris grigia proprio del 2007, verosimilmente compatibile con il veicolo registrato dalle telecamere. La “prova del nove” è arrivata con l’esatta compatibilità del pezzo repertato in sede di rilievi e quindi il cerchio veniva chiuso, con la Polizia Locale che è riuscita a rintracciare il proprietario. Convocato presso il Comando e viste le oggettive prove a carico, all’uomo non rè rimasto altro che ammettere la propria responsabilità nell’aver provocato l’incidente che ha provocato danni ingenti: per la Kia colpita, i danni sono stati quantificati in circa € 3.000.

Al responsabile dell’incidente sono state successivamente contestate le sanzioni di rito previste dagli artt. 80 – 141 e 189 del Codice della Strada per un valore compressivo compreso tra i 517 e i 1.007 €.

“La Polizia Locale di Voghera sta dimostrando quotidianamente sulle strade del territorio grande impegno e professionalità – le parole dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera William Tura -. Nonostante i problemi legati alla carenza di personale, sui quali stiamo intervenendo con un piano di potenziamento degli Agenti in servizio, gli operatori stanno dando un segno tangibile della propria presenza con attività constante di prevenzione e repressione degli illeciti”.