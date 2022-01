L’episodio che ha quasi dell’incredibile si é verificato ieri pomeriggio, venerdì 21 gennaio, in un palazzo in via Arzani 39.

Secondo la prima sommaria ricostruzione é accaduto che, per cause ancora in corso di accertamento, nelle cantine dello stabile si sia rotto un tubo forse durante la notte, e l’acqua ha iniziato a fuoriuscire copiosa. Tuttavia nessuno si é accorto di quanto stava accadendo fino a poco prima di mezzogiorno quando un abitante non ha potuto raggiungere la sua cantina perché invasa dall’acqua.

Subito é scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che si sono trovati di fronte ad una situazione abbastanza problematica: l’acqua, continuando ad uscire aveva raggiunto il livello di oltre 160 centimetri su una superficie di circa 250 mq.

I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro e dopo aver chiuso la saracinesca centrale di erogazione dell’acquedotto, con delle potenti idrovore hanno subito iniziato a svuotare l’acqua dal seminterrato del palazzo.

I Vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per oltre cinque ore, tanta l’acqua fuoriuscita e soltanto dopo le 17 hanno potuto rientrare in sede. Alla fine i danni sono stati ingenti e gran parte del materiale custodito nelle cantine del palazzo sarà da buttare.

