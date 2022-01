E’ stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Voghera e ALER, finalizzato ad una sinergia per il monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio immobiliare dell’azienda, con l’obiettivo di garantire una sempre più efficace modalità di intervento.

Il Protocollo, firmato per il Comune di Voghera dal Sindaco Paola Garlaschelli e per l’ALER della Provincia di Pavia-Lodi dal Presidente Matteo Papagni, presuppone infatti diverse azioni collaborative: si favorisce l’aaccesso negli spazi comuni di fabbricati SAP alla Polizia Locale, per il censimento e l’avvio dell’iter di asportazione e demolizione delle carcasse di mobili registrati e non registrati, per la verifica degli occupanti di fatto degli alloggi SAP (ospitalità e ampliamenti ) anche in orario serale, per l’ assistenza agli sloggi giudiziali ed amministrativi per decadenza e per occupazioni senza titolo ed abusive.

Tutto ciò, quindi, per mettere in campo tutte le strategie necessarie a monitorare e, ove possibile, eliminare le situazioni di illegalità presenti sul territorio comunale in particolare in ambiti sociali peculiarmente delicati quale quello dei servizi abitativi pubblici.

“Con questo Protocollo condividiamo con ALER un obiettivo comune – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli -, e come Amministrazione mettiamo a disposizione la nostra Polizia Locale affinché nei contesti abitativi di Edilizia Residenziale Pubblica sia possibile un sempre più puntuale lavoro di monitoraggio e di prevenzione rispetto a eventuali situazioni di illegalità”.

“Spesso la sicurezza è uno dei maggiori problemi che investono i contesti abitativi di Edilizia Residenziale Pubblica – aggiunge l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera William Tura – e con questo Protocollo vogliamo occuparci sinergicamente di problemi quali occupazioni abusive, situazioni di illegalità, utilizzo corretto degli spazi comuni. In questo senso, la nostra Polizia Locale, con le competenze e la presenza sul territorio, sarà un ottimo punto di riferimento per ALER”.

“Abbiamo sempre riposto grande attenzione al tema abitativo in città – conclude l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Voghera Federico Taverna – e questa convenzione rappresenta un metodo innovativo oltre che uno strumento concretamente utile a prevenire situazioni di insicurezza. Siamo soddisfatti, quindi, per una sinergia con ALER che avrà ripercussioni positive sia sotto l’aspetto della sicurezza sia sotto quello della qualità abitativa”.