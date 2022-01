Il grave incidente ferroviario si é verificato questa mattina, venerdì 14 gennaio, alla stazione ferroviaria di Pavia e vede coinvolto un giovane di 19 anni, G.C. residente a Casalnoceto ricoverato in fin di vita al policlinico San Matteo di Pavia.

A differenza di altri giornali che hanno pubblicato anche nomee cognome, noi preferiamo tutelare la privacy, della famiglia che sta vivendo momenti drammatici perché il ragazzo che é stato investito da un convoglio, si trova in condizioni davvero difficili ed é in prognosi riservata.

Secondo la prima sommaria ricostruzione il giovane che frequenta una scuola superiore a Pavia, si trovava alla stazione ferroviaria quando, per cause ancora in corso di accertamento, é stato investito da un treno che stava partendo dalla stazione.

L’esatta dinamica dell’episodio é ancora al vaglio delle forze dell’ordine, tuttavia sembra che il ragazzo che a quanto pare si trovava sul bordo della pensilina, non si sa come, sia stato urtato dal treno Frecciabianca 656 delle 8.30 proveniente da Genova Ventimiglia e diretto a Milano, in partenza sul binario della stazione.

Forse aveva lo zaino sporgente ed é stato agganciato da treno in partenza o forse c’è stata una distrazione, o ancora é scivolato, fatto sta il giovane é stato toccato” dal treno in partenza ed é finito a terra.

L’allarme é stato immediato e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pavia insieme al 118. I pompieri sono riusciti a liberalo e lo hanno consegnato ai soccorritori che subito si sono diretti al Policlinico San Matteo dove il giovane tortonese é stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.