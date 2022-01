L’eccezionale doppio appuntamento organizzato dal Museo del Divisionismo di Tortona Corso Leoniero, 2 – angolo Piazza Duomo é per Giovedì 6 Gennaio alle ore 15:30 e ore 17:15

La Pinacoteca sarà eccezionalmente aperta per festeggiare la manifestazione di Gesù ai Tre Magi accompagnando grandi e piccini in un percorso tra i quadri del museo, con particolare focus su “Adorazione dei Magi” e “Maternità” di Gaetano Previati e “Amore materno” di Giovanni Segantini.



Seguirà un laboratorio di pittura per famiglie: bambini e adulti potranno colorare insieme il loro quadro, facendosi ispirare dai quadri divisionisti.



Adatto a famiglie con bambini dai 4 ai 13 anni.

Attività e ingresso al museo gratuiti.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al seguente indirizzo email:

fondazione.crtortona@gmail.com



ORARIO

Primo turno ore 15.30, secondo turno ore 17.15.

ACCESSI

Nel rispetto delle linee guida adottate per la riapertura dei musei i posti sono limitati.

Per accedere al museo e partecipare alle attività tutti i visitatori dai 12 anni in su dovranno essere muniti di Green Pass (in formato digitale o cartaceo) unitamente a un documento d’identità.

È obbligatorio l’uso della mascherina.