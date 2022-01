Continua a essere GRATUITO, anche per tutto il 2022, il servizio di raccolta dedicato ai rifiuti provenienti da animali domestici (lettiere, deiezioni, prodotti assorbenti -tappetini/traversine igieniche -, salviette), presso i Centri di raccolta intercomunali di Castelnuovo Scrivia (Via Eugenio Petazzi, 3), di Tortona (Via Postumia-Area Artigianale Coinart), di Novi Ligure (Strada della Tuara, zona Cipian), ai quali si aggiunge da gennaio anche quello di Pozzolo Formigaro (Via Marencana).

Ricordiamo che ciascun cittadino può conferire in appositi contenitori una volta a settimana un sacco massimo da 60 litri, che dovrà essere trasparente o semitrasparente al fine di poterne verificare il contenuto.

Ricordiamo anche che è possibile smaltire le lettiere nel contenitore dell’umido solo se sono certificate compostabili; altrimenti vanno nel secco non riciclabile (indifferenziato).

Sul sito www.gestioneambiente.net (nella sezione Le nostre attività)si possono controllare gli orari di apertura dei Centri di raccolta, trovare l’elenco completo dei materiali conferibili e le modalità di accesso.

Dove butto il resto dei rifiuti provenienti dagli animali domestici?

Scatolette in metallo per alimenti e cibo animali (vuote e pulite) – nel contenitore degli imballaggi in plastica e lattine

Sacchi contenenti alimenti per animali in carta – nel contenitore della carta e cartone

Sacchi contenenti alimenti per animali in plastica – nel contenitore degli imballaggi in plastica e lattine

Peli – nel contenitore dell’umido o nella compostiera

Collari – nel contenitore del secco non riciclabile (indifferenziato)

Bustine cibo per animali in plastica e alluminio – nel contenitore degli imballaggi in plastica e lattine

Trovate tutte le indicazioni sui corretti conferimenti dei rifiuti nel Dove lo butto”, sul depliant, sul sito e sull’app di Gestione Ambiente