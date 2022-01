Nuovo passo avanti verso la mobilità del futuro, quella elettrica. Il Comune di Acqui Terme ha promosso un protocollo d’intesa con la società Easycharge per la realizzazione di una rete d’infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici in città.

Oltre alle quattro strutture già presenti sul territorio, si prevede d’installare ulteriori quattro colonnine elettriche nelle seguenti aree: piazza Dolermo, piazza Grande Torino, piazza Allende e piazza Martiri delle Foibe.

Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legata alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi. La Commissione Europea ha sollecitato tutti gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete d’infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio.

Il sistema di ricarica sarà accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, basterà essere dotati di smartphone o di tessera identificativa RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite l’applicazione gratuita (disponibile per iOS e Android), che consentirà anche la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, la verifica della disponibilità e l’eventuale prenotazione all’uso, oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, l’avviso di termine della ricarica, la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

La scadenza della concessione è stata fissata a 15 anni, fatta salva la possibilità di richiedere espressamente il rinnovo della medesima prima della relativa scadenza.

«Lo sviluppo della mobilità elettrica è un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico – spiega l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando –. L’uso dell’auto elettrica da parte dei cittadini diventa sempre più auspicabile, ma è necessario a sua volta garantire servizi di ricarica sul territorio, in modo da creare un servizio e incentivare ulteriormente la mobilità elettrica. È un servizio importante che offriamo alla città. Siamo molto felici d’investire nel futuro e sono convito che sia un altro tassello per immaginare una mobilità nuova e più sostenibile».