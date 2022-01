Una bella notizia per Tortona: il Ministero dell’interno ha comunicato la riapertura dei termini per il bando sulla rigenerazione urbana finanziato con i fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui aveva partecipato anche il Comune di Tortona con il progetto per la ricostruzione del polo scolastico di viale Kennedy.

Il progetto era stato ritenuto idoneo ma non aveva ottenuto un posizionamento sufficiente per essere finanziato, unicamente a causa di un punteggio più basso rispetto ad altri centri della nostra provincia, per “l’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale” poichè ritenuta area meno “disagiata”.

Successivamente l’ANCI aveva inviato una lettera al Governo chiedendo di rifinanziare il bando per poter soddisfare le richieste dei numerosi Comuni che, come Tortona, erano stati esclusi, stanziando fondi per tutti i progetti idonei, mentre alla Camera veniva presentata una mozione (la prima del 2022) con la medesima richiesta.

I progetti non finanziati sono infatti 541, il 93% dei quali presentato da Comuni del nord Italia. Per il momento il Ministero ha messo a disposizione altri 450 milioni di euro dei 900 chiesti da ANCI e dai Parlamentari.

“Si tratta di una buona notizia e di una vittoria della politica che ha saputo interpretare le esigenze dei nostri territori – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – il Governo ha compreso che le argomentazioni nostre e degli altri Comuni inizialmente esclusi erano più che ragionevoli e si sta impegnando a rimediare. Il Comune di Tortona parteciperà nuovamente al bando con il progetto per viale Kennedy che riteniamo strategico per la nostra città e auspichiamo possa questa volta venire finanziato, anche se sarebbe corretto che venissero recuperate ulteriori risorse per garantire che tutti i progetti a suo tempo presentati e ritenuti ammissibili siano realizzati”.