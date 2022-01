Dal 1° marzo 2022 l’Assegno Unico Universale prenderà il posto delle detrazioni per i figli a carico, assegni familiari, assegno unico temporaneo, premio ala nascita e bonus bebè. È previsto per ciascun figlio dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni di etàun assegno pagato mensilmente dall’Inps con importi differenziati in base al modello ISEE familiare. Tale contributo è esente dall’Irpef ed è soggetto a maggiorazioni particolari in caso di: disabilità; età della madre minore di 21 anni; famiglie numerose (più di 2 figli); entrambi i genitori lavoratori. L’Assegno Unico Universale spetterà ai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti: cittadini italiani o dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di ricerca; soggetti a imposizione fiscale in Italia; residenti in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi o titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per almeno 6 mesi. La domanda potrà essere presentata in via telematica all’Inps da gennaio 2022, il nucleo familiare deve avere un’attestazione ISEE in corso di validità.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 – 15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131/251091

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 – 15033 Casale Monferrato

0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 – 15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale TORTONA

Via Emilia 244 – 15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

C/O Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 – 15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04