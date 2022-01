Domenica prossima Azione Tortona festeggia i primi 5 anni di attività, di battaglie politiche, di iniziative solidali e di proposte culturali differenti.

“Festeggeremo per brindare alle piccole vittorie raggiunte – dice Andrea Mantovani – ma anche per porci nuovi obiettivi da raggiungere, affinché la nostra comunità possa contribuire alla città, come alla Nazione, ad una vera rivoluzione culturale identitaria, per ristabilire un giusto ordine nella politica e nella storia, proseguendo il nostro cammino verso la sovranità e la libertà. Vi invitiamo dunque a partecipare domenica 16 Gennaio, dalle ore 11, a questa ricorrenza, presso la nostra sede.”

Il giorno prima sabato 15 gennaio, sfidando il freddo Azione Tortona lancia l’iniziativa “Allenamento comunitario”.

Di cosa si tratta lo spiegano in sede: “Alle 10,30 – dicono alcuni attivisti – saremo sulla torre del Castello di Tortona insieme a un noto istruttore locale, per estendere l’unione del movimento, non solo nella politica, nella cultura o nello svago, ma anche nello sport, perché, in un sistema malato che ci vuole sempre più distanziati, gli uni contro gli altri, è invece fondamentale dimostrare in ogni attività lo spirito comunitario.”