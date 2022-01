Forse qualcuno penserà “Chi se ne frega” ma la situazione della peste suina é preoccupante perché se dilaga rischia di porre un freni a molte attività dell’uomo e non ci riferiamo solo ad allevatori e produttori ma anche agli amanti del trekking e delle passeggiate a piedi o in mountain bike che potrebbero essere limitate se non addirittura vietate in certe zone.

Come giornale seguiamo da vicino la situazione e vi aggiorniamo costantemente nella speranza che possa rimanere circoscritta.

Oggi pubblichiamo gli esiti delle analisi sui campionamenti effettuati dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Val d’Aosta, non ché la mappa in alto: la zona rossa é quella infetta, la zona gialla il Buffer a 10 Km. i Puntini riguardano i suini trovati morti: quelli rossi erano infetti quelli blu no.

AGGIORNAMENTO AL 26 GENNAIO 2022

La mappa delle due regioni mostra i dati definitivi, consolidati al 26 gennaio 2022, della campagna di raccolta e analisi sulle carcasse di cinghiali recuperati morti.

Nella mappa i punti colorati indicano il luogo di ritrovamento dell’animale e il risultato dell’analisi.

I punti in rosso indicano i capi in cui è stata confermata la malattia, quelli in blu i capi risultati negativi alle indagini analitiche.

La linea rossa delimita i 114 comuni che al momento sono stati inseriti in un’area cosiddetta “infetta” mentre la linea arancione delimita un’area di osservazione esterna (buffer) che comprende i comuni in un raggio ulteriore di 10 km.

In totale sono stati condotti esami su 139 carcasse: 101 rivenute in Piemonte, 38 in Liguria.

Sono stati riscontrati 25 casi positivi: 14 in Piemonte, 11 in Liguria.

Mappa degli esiti al 27/01/22 in Liguria e Piemonte in formato .pdf

Riepilogo cinghiali testati al 26 gennaio 2022

REGIONE cinghiali testati positivi negativi LIGURIA 38 11 27 PIEMONTE 101 14 87

ZONA cinghiali testati positivi negativi AREA INFETTA 50 25 25 BUFFER 10 KM 18 0 18 LIBERA 71 0 71

REGIONE ZONA cinghiali testati positivi negativi LIGURIA AREA INFETTA 20 11 9 LIGURIA BUFFER 10 KM 6 0 6 LIGURIA LIBERA 12 0 12 PIEMONTE AREA INFETTA 30 14 16 PIEMONTE BUFFER 10 KM 12 0 12 PIEMONTE LIBERA 59 0 59