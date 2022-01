Il Comune di Tortona informa la popolazione che le domande per l’assegno per i nuclei familiari numerosi (3 o più figli) NON devono più essere presentate in Comune ma presso i patronati o in modo telematico sul sito dell’INPS (se in possesso di credenziali SPID).

Tale contributo è ora integrato nell’assegno unico universale come stabilito dal D. Lgs. 230 del 21/12/21. Tutte le informazioni sono reperibili al link https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni

Per ulteriori informazioni o chiarimenti Contact Center INPS 803.164 da rete fissa 061.641.64 da telefonia mobile