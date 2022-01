La Delegazione FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, di Tortona, punto di riferimento per i numerosi iscritti, vede Pietro (Piero) Massiglia al vertice per un altro triennio rieletto in questi giorni alla guida di questo importnate orga ismo per lo sviluppo di Tortona.

”Sono lusingato del rinnovo dell’incarico – dice Massiglia – che mi viene affidato dalla Presidenza della Fondazione su proposta della Presidente Regionale e della Referente Regionale. Nell’accettare l’incarico ho confermato alla Presidenza che mi impegno con tutti i Delegati a fare conoscere sempre più il FAI fra i nostri concittadini, per stimolare la conoscenza del nostro territorio, del nostro patrimonio artistico e naturalistico collaborando con le altre realtà culturali locali e con le Delegazioni vicine.”

Massiglia ha nominato come Vice Capo Delegazione la Dott.ssa Cinzia Rescia (confermata) e Pietro Ruffini (nuovo entrato). Viene riconfermato come Capo Delegazione Gruppo Giovani Raffaello Basiglio. Gli altri Delegati sono Giovanna Bianchi, Pino Decarlini, Alessia Pignatelli (nuova entrata), Maria Grazia Daffonchio (nuova entrata), Angelo Chiesa, Gianvincenzo Chiodi, Niccolò Galli, Pier Fausto Galli, Daniela Gatti, Massimo Maccarini, Manuela Marini, Tino Migliora, Chiara Parente, Cristina Porro, Maria Luisa Ricotti, Marica Zanotti, Cola Maria Paola (notaio), Dante Davio (Tesoriere) e Paolo Lesino (Legale).

“Desidero ringraziare i Delegati che hanno accettato di collaborare con spirito di gruppo per il raggiungimento della missione del FAI – aggiunge Massiglia – ringrazio tutti coloro che hanno scelto di camminare insieme per sostenere con orgoglio la bellezza del nostro straordinario Paese e del nostro favoloso Territorio. Mi auguro che anche altri scelgano di sostenere le nostre iniziative sempre tendenti a valorizzare la cultura comprensiva dell’arte e dell’ambiente, quest’ultimo spesso trascurato. Sappiamo che il patrimonio culturale è il valore che unifica gli uomini tramite la diversità e che ispira tramite la qualità, donando creatività, benessere e godimento.”

Nella foto in alto un collage di alcuni soci del Fai di Tortona