Giovedì 27 gennaio la Biblioteca Civica di Tortona “Tommaso De Ocheda” celebra il Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti.

Ogni anno inoltre ricordare la Shoah ribadisce come anche nella vita quotidiana è importante intervenire, non girare la faccia dall’altra parte prima che sia troppo tardi.

Quest’anno in biblioteca si organizzano due appuntamenti live per il 27 gennaio: uno al mattino dedicato agli adulti e uno al pomeriggio per i ragazzi in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca: alle 11 “Il pane perduto di Edit Bruke e alle 16 “La Shoah e il Giorno della memoria” di Lia Tagliacozzo.

Informazioni presso la biblioteca civica Tommaso devo via Milano Mirabello uno Tortona telefono 01 31 86 44 44