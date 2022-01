Ecco una bella iniziativa realizzata a Tortona che merita ampio rilievo: il Lions Club Tortona Duomo ha promosso presso l’Istituto Comprensivo A e le Scuole Superiori Liceo Peano e Istituto Marconi di Tortona il service nazionale 2021/22 “Kairos”.

Il termine, di derivazione greca, significa il momento di agire, l’occasione favorevole da non perdere, per abbattere le barriere culturali, comprendere ed apprezzare le diversità, favorire l’integrazione e quindi crescere umanamente. Lo spirito lionistico sempre rivolto all’attualità e ai suoi bisogni vuole aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare in classe, sotto la guida degli insegnanti e con i compagni, percorsi appositamente studiati con attività operative di gruppo ed individuali che educhino alla corresponsabilità e all’integrazione. L’invito alle Scuole tortonesi, da parte del Presidente del Tortona Duomo Mario Mariani e dalla referente del progetto Maria Eugenia Moy, è quello di seguire i moduli e attuarne in classe i contenuti diversificati anche negli obbiettivi a seconda dell’ordine e grado degli Istituti.

Nelle scuole primarie si fa conoscere ai bambini la diversità attraverso la lettura di una fiaba (Alla Ricerca di Abilian), nella quale il simpatico Panda protagonista, vaga alla ricerca di un luogo fantastico” il Luogo del Cuore”, raggiungibile solo grazie all’aiuto ed alla reciproca collaborazione con altri animali che, con la loro specifica diversità, lo aiuteranno a trovare Abilian, un luogo dove tutti sono “Abili”.

Nelle superiori per il biennio si affronta la necessità dell’INTEGRAZIONE e la VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’, partendo dalla visione di un breve cortometraggio “Il Circo della Farfalla”.

Il Progetto per il triennio superiori prevede percorsi modulari riguardanti gli articoli della Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la lotta agli stereotipi.

L’occasione per l’Istituto Marconi, Il Liceo Peano, Le Scuole dell’infanzia, elementari e medie è di promuovere con l’adesione al Progetto una formazione umana e culturale adatta alle nuove realtà in modo che, questi giovani, che saranno gli uomini di domani, possano essere migliori di noi, creando, quindi, una società con meno pregiudizi, più consapevole del valore della condivisione e del valore aggiunto che può avere la diversità.

È un progetto che può offrire tantissimo dal punto di vista didattico e umano perché il motore che lo muove è il cuore e su questo il Lions Club Tortona Duomo ha fatto affidamento coinvolgendo 133 allievi delle Superiori che hanno aderito nonostante le numerose attività predisposte a inizio d’anno nell’ ambito della nuova disciplina dell’educazione civica.

Le classi del Liceo Peano, sollecitate alla partecipazione dalla Prof.sa Marzia Mutti del Lions Club Valli Curone e dalla Prof.sa Simona Merlino,1A e 2A Scienze Umane opzione Economico sociale con le Proff. Carla Sgroi, Davide Guerra e Beatrice Mazzaferro e la 3A Linguistico con il Prof. Dario Siess hanno iniziato e qualcuno ultimato i percorsi scelti nel progetto “Kairos” adattandoli alla programmazione e al vivo interesse degli studenti.

Le classi dell’Istituto Marconi 1AAPerito Alimentare e 1AM Meccanica con la Prof. Cristina Raccone e la 3AA Perito Alimentare con la Prof. Angelica Genovese hanno predisposto il piano di lavoro con il quale si cimenteranno nei prossimi mesi, fiduciose di poter realizzare i principi fondamentali di” Kairos” quali l’integrazione e la valorizzazione delle diversità.

I Soci del Tortona Duomo, molto soddisfatti delle adesioni, ringraziano sentitamente tutti i partecipanti che, grazie alla sensibilità e disponibilità dei loro Dirigenti e Insegnanti, contribuiscono alla diffusione del Service Nazionale Lions 2021/22 con 22410 presenze in tutta Italia. Tra questi ci sono anche gli allievi tortonesi che avranno una pagina propria sul sito www.lions-kairos.it, dove condividere tutto il lavoro svolto, diffondendo entusiasmo nelle scuole in rete.

Maria Eugenia Moy – Lions Club Tortona Duomo