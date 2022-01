L’Azienda Ospedaliera di Alessandria segnala che domani, mercoledì 19 gennaio, dalle ore 11 si terrà in diretta dalla Sala Consiglio del Comune di Alessandria il terzo appuntamento della settimana di celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. È possibile seguire lo streaming dell’evento “Cura e Ricerca” a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=-en2BT_tnqk

L’iniziativa vuole essere l’occasione per presentare alcune attività di ricerca svolte all’interno dell’Azienda Ospedaliera, impegnata insieme all’ASL AL in un importante percorso di riconoscimento a IRCCS per le Patologie Ambientali e il Mesotelioma, finalizzato a restituire alla comunità locale servizi sanitari di eccellenza nella convinzione che “chi ricerca, cura”.

Saranno presenti per il Comune: il Sindaco della Città di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci, l’Assessore alla Salute ed Educazione Sanitaria Davide Buzzi Langhi e l’Assessore al Commercio e Marketing Territoriale Mattia Roggero.Interverranno per l’Azienda Ospedaliera: il Direttore Generale Valter Alpe, il Direttore Sanitario Luciano Bernini, il Referente del Clinical Trial Center DAIRI Marta Betti, il Direttore SEST 118 Giovanni Lombardi, il Direttore di Cardiologia Gianfranco Pistis, il Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare Alberto Guagliano, il Direttore di Neurologia Luigi Ruiz e il Direttore di Cardiochirurgia Andrea Audo.

Al termine della mattinata saranno consegnati i premi della ricerca 2020: Premio Giorgione per il miglior paper e Premio Monaco per il miglior progetto di ricerca delle professioni sanitarie.