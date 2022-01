Gestione Ambiente ricorda ai cittadini del centro storico di Tortona (utenze domestiche e utenze non domestiche quindi bar, ristoranti, negozi) di ritirare la TESSERA/BADGE personale per poter accedere ai nuovi contenitori di carta, plastica, secco non riciclabile e la chiave per aprire il coperchio del contenitore dedicato alla raccolta dell’umido PRESSO IL MAGAZZINO in via Postumia a Tortona (orario 8.00/19.00, compreso il sabato).

“Se non doveste risultare negli elenchi delle consegne – dicono in azienda – potete verificare la vostra posizione presso i nostri sportelli in Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 (angolo via Don Goggi), aperti al pubblico dal lunedì al venerdì orario 8.15/13.00. Vi verranno consegnati anche il contenitore dell’umido sotto lavello con la fornitura di sacchetti compostabili e il materiale informativo. Per qualsiasi informazioni: pagina Facebook, mail info@gestioneambiente.net, Numero Verde gratuito 800.085.312, App Junker. Grazie mille della collaborazione.”