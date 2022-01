Un incendio si é sviluppato l’altro giorno proprio davanti al comando della Polizia Municipale di Tortona: una Clio, per cause ancora in corso di accertamento ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme, forse a causa di un corso circuito, si sono sprigionate dal moto e stavano già per raggiungere il cruscotto all’interno dell’abitacolo della vettura quando é arrivato il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona che hanno spento l’incendio in pochi minuti.

I danno all’auto, però,. secondo una prima stima, sono ingenti.

Un altro intervento dei pompieri tortonese si é verificato nella giornata di ieri in via de Agostini a Castelnuovo scriv9a per una fuga di gas.

Secondo quanto emerso erano stato effettuato da poco degli interventi alla rete distribuzione del metano e gli abitanti che hanno avvertito un forte odore, piuttosto preoccupati, hanno dato l’allarme.